Глави МЗС Вірменії і Азербайджану провели першу двосторонню зустріч з часу війни в Карабаху

У столиці Грузії Тбілісі сьогодні зустрілися міністри закордонних справ Вірменії та Азербайджану, Арарат Мірзоян та Джейхун Байрамов.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Радио Азатутюн.

Це перша двостороння зустріч Мірзояна та Байрамова з часу війни в Нагірному Карабаху 2020 року.

У травні у Душанбе відбулася тристороння зустріч міністрів закордонних справ Вірменії та Азербайджану за участю глави МЗС Росії Сергєя Лаврова.

Приймаючою стороною на сьогоднішній зустрічі виступив міністр закордонних справ Грузії Ілля Дарчіашвілі.

Коментуючи факт проведення зустрічі в грузинській столиці, Дарчіашвілі написав у себе в Twitter: "Дуже пишаюся тим, що Тбілісі став місцем зустрічі між головою МЗС Азербайджану Джейхуном Байрамовим та головою МЗС Вірменії Араратом Мірзояном. Впевнений, що наші спільні зусилля щодо побудови миру та стабільності в регіоні дадуть результати".

Раніше рішення про проведення зустрічі Мірзоян-Байрамов привітав спецпредставник Євросоюзу на Південному Кавказі Тойво Клаар, який цього тижня відвідав Вірменію та Азербайджан для зустрічей із керівництвами двох країн.

"ЄС вітає рішення Вірменії та Азербайджану провести переговори на рівні міністрів закордонних справ у Тбілісі", - написав Клаар у себе в Twitter.

Європейський дипломат також згадав про свої вчорашні зустрічі в Баку, написавши: "Відбулися чудові зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, міністром закордонних справ Джейхуном Байрамовим та віцепрем'єром Мустафаєвим. Під час цих зустрічей ми оцінили перебіг мирного процесу".

Раніше Клаар назвав "дуже продуктивною" свою зустріч із прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном у Єревані.