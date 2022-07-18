Фінансові новини
- |
- 18.07.22
- |
- 10:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Північна Македонія зробила крок до розблокування процесу вступу до ЄС
08:35 18.07.2022 |
Парламент Північної Македонії проголосував за укладену за посередництвом Франції угоду, спрямовану на врегулювання суперечки з Болгарією та розблокування шляху до давно назрілих переговорів про членство в ЄС.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Meta.
Після триденного обговорення в парламенті змісту пропозиції Франції, яка головувала в Раді ЄС у першому півріччі, депутати в суботу проголосували за висновки, подані правлячою коаліцією щодо неї.
За запропоновані висновки проголосували 68 депутатів, "проти" та "утрималися" не було.
Безпосередньо перед голосуванням депутати від опозиційної коаліції ВМРО-ДПМНЕ, а також ліві покинули засідання парламенту після того, як раніше спікер парламенту Талат Джафері відмовив у проханні про годинну перерву депутатці з ВМРО-ДПМНЕ.
Це голосування означає, що парламент дав "зелене світло" пропозиції Франції щодо початку переговорів з ЄС.
"Вітаємо Північну Македонію з голосуванням, яке відкриває шлях для швидкого відкриття переговорів про вступ. Це була історична можливість. І ви нею скористалися. Великий крок на вашому шляху до європейського майбутнього. Вашого майбутнього" - прокоментувала результати президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Результати голосування супроводжувалися оплесками присутніх депутатів, а також був розгорнутий національний македонський прапор разом із прапором ЄС. За засіданням у парламенті сьогодні стежив голова представництва ЄС у країні Девід Геєр.
В угоді пропонується внести поправки до конституції Північної Македонії, щоб визнати болгарську меншину, а решта питань обговорюватимуться між Скоп'є та Софією.
Французька пропозиція не вимагає від Болгарії визнання македонської мови.
Натомість Болгарія дозволить своєму західнобалканському сусідові розпочати переговори про членство у ЄС.
Блок основної опозиційної націоналістичної партії VMRE-DPMNE з початку липня очолює щоденні акції протесту проти угоди, яка, за їхніми словами, ставить під загрозу македонську мову та ідентичність.
Прем'єр-міністр Димитар Ковачевський сказав, що компроміс, запропонований Францією, є "найкращим можливим рішенням на цей момент, а також на майбутній період".
Минулого місяця парламент Болгарії зняв вето з переговорів між Північною Македонією та ЄС. Це рішення викликало протести в Болгарії та сприяло вотуму недовіри, внаслідок якого було повалено болгарський уряд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський усунув голову СБУ Баканова та відсторонив генпрокурорку Венедіктову
ТОП-НОВИНИ
|Компания для HIMARS: в Украину прибыли первые РСЗО M270
|Заморозить до конца войны. Будет ли Украина платить по внешним долгам
|Ответ на вымогательство. Зачем Ахметов уничтожил свою медиа-империю
|Данилов о реестре олигархов: он уже готов
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Німеччина запускає 16 ТЕС на викопному паливі через брак російського газу
|Держдеп США очікує реакції на меседжі Байдена з боку нафтовидобувних держав
|МВФ суттєво погіршить свій економічний прогноз
|Байден: Іран не зможе отримати ядерну зброю
|Болгарія і Північна Македонія підписали протокол, який має розблокувати рух Скоп’є до ЄС
|Північна Македонія зробила крок до розблокування процесу вступу до ЄС
|Міністри фінансів G20 не узгодили спільну заяву через розбіжності щодо війни в Україні
Бізнес
|Volkswagen предложит оплачивать автопилот по километражу
|Новая причина для дефицита чипов — производители столкнутся с тотальной нехваткой охлаждающей жидкости для травления
|Учёные придумали, как эффективнее кипятить воду — это, кроме прочего, позволит лучше охлаждать чипы
|Samsung создала первую в отрасли память GDDR6 со скоростью в 24 Гбит/с
|Google подала судебный иск, намереваясь навсегда лишить владельцев Tinder доступа к своему магазину приложений
|Bosch вложит €3 млрд в разработку и производство чипов до 2026 года
|В Германии создали автомобильный электродвигатель с масляным охлаждением — его сложно перегреть даже при жёсткой эксплуатации