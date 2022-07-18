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АНАЛІТИКА

Північна Македонія зробила крок до розблокування процесу вступу до ЄС

 

Парламент Північної Македонії проголосував за укладену за посередництвом Франції угоду, спрямовану на врегулювання суперечки з Болгарією та розблокування шляху до давно назрілих переговорів про членство в ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Meta.

Після триденного обговорення в парламенті змісту пропозиції Франції, яка головувала в Раді ЄС у першому півріччі, депутати в суботу проголосували за висновки, подані правлячою коаліцією щодо неї.

За запропоновані висновки проголосували 68 депутатів, "проти" та "утрималися" не було.

Безпосередньо перед голосуванням депутати від опозиційної коаліції ВМРО-ДПМНЕ, а також ліві покинули засідання парламенту після того, як раніше спікер парламенту Талат Джафері відмовив у проханні про годинну перерву депутатці з ВМРО-ДПМНЕ.

Це голосування означає, що парламент дав "зелене світло" пропозиції Франції щодо початку переговорів з ЄС.

"Вітаємо Північну Македонію з голосуванням, яке відкриває шлях для швидкого відкриття переговорів про вступ. Це була історична можливість. І ви нею скористалися. Великий крок на вашому шляху до європейського майбутнього. Вашого майбутнього" - прокоментувала результати президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Результати голосування супроводжувалися оплесками присутніх депутатів, а також був розгорнутий національний македонський прапор разом із прапором ЄС. За засіданням у парламенті сьогодні стежив голова представництва ЄС у країні Девід Геєр.

В угоді пропонується внести поправки до конституції Північної Македонії, щоб визнати болгарську меншину, а решта питань обговорюватимуться між Скоп'є та Софією.

Французька пропозиція не вимагає від Болгарії визнання македонської мови.

Натомість Болгарія дозволить своєму західнобалканському сусідові розпочати переговори про членство у ЄС.

Блок основної опозиційної націоналістичної партії VMRE-DPMNE з початку липня очолює щоденні акції протесту проти угоди, яка, за їхніми словами, ставить під загрозу македонську мову та ідентичність.

Прем'єр-міністр Димитар Ковачевський сказав, що компроміс, запропонований Францією, є "найкращим можливим рішенням на цей момент, а також на майбутній період".

Минулого місяця парламент Болгарії зняв вето з переговорів між Північною Македонією та ЄС. Це рішення викликало протести в Болгарії та сприяло вотуму недовіри, внаслідок якого було повалено болгарський уряд.
 

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