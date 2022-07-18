Байден: Іран не зможе отримати ядерну зброю

США та країни Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ) хочуть використати дипломатичні засоби для запобігання доступу Ірану до ядерної зброї (ЯО). Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій у ніч на неділю, 17 липня, після арабо-американського саміту у саудівському місті Джідді.

Як випливає з документа, дипломатичні зусилля на цьому напрямі матимуть "центральне значення".

Американський президент Джо Байден раніше заявив у ході переговорів: "У той час як ми продовжуємо тісно співпрацювати з багатьма з вас, щоб протистояти загрозам, які Іран представляє для регіону, ми також прагнемо задіяти дипломатію для приборкання ядерної програми ІРІ". Глава американської адміністрації нагадав про зусилля Вашингтона щодо перезавантаження ядерної угоди з Іраном. "Як би там не було, Сполучені Штати сповнені рішучості зробити так, щоб Іран ніколи не отримав ядерної зброї", - пообіцяв американський лідер.

"Тегеран має співпрацювати з МАГАТЕ"

У свою чергу спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на саміті в Джидді закликав до дотримання "принципів міжнародної законності" та невтручання у "внутрішні справи інших держав". "Ми запрошуємо Іран - як державу-сусіда - співпрацювати з країнами регіону та бути частиною цієї картини", - додав принц. За його словами, йдеться зокрема і про необхідність для Тегерана співпрацювати з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід на прес-конференції відкрито пригрозив Тегерану силовою відповіддю, якщо той розширить свою ядерну програму.

США та Саудівська Аравія підписали 18 документів

Як передало саудівське державне інформагентство SPA, за підсумками візиту Байдена США та Саудівська Аравія підписали 18 документів про співпрацю у різних сферах. Домовленості відкривають нові можливості в галузі інвестицій, енергетики, інформаційних технологій, космосу та охорони здоров'я, зазначило агентство.

У суботу, 16 липня, на саміті в Джідді Байден запевнив, що Сполучені Штати "не підуть" з Близького Сходу, щоб не допустити "вакуум, який буде заповнений Китаєм, Росією чи Іраном".

Під час двосторонніх переговорів у кулуарах саміту з новим президентом Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бен Заїдом Аль-Нахаяном Байден запросив його ще до кінця року відвідати Вашингтон.