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В Армении подтвердили визит главы ЦРУ – он встретился с Пашиняном
22:46 15.07.2022 |
В армянскую столицу Ереван в пятницу прибыл глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, его принял премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатуттюн".
Как сообщила пресс-служба правительства Армении, Бернс и Пашинян "обсудили вопросы международной и региональной безопасности, борьбы с терроризмом", а также происходящие в регионе Южного Кавказа процессы.
Это первый визит главы ЦРУ в Армению.
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