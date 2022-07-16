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Встреча на кулаках: президент США Байден прибыл в Саудовскую Аравию
22:18 15.07.2022 |
Джо Байден прибыл в Саудовскую Аравию, где его по прибытии встречал наследный принц Мохаммед бин Салман, которому американский президент вместо рукопожатия протянул кулак, благо пандемия ковида еще не закончилась.
Эта противоречивая поездка вызвала критику в США в связи с убийством саудовского диссидента Джамаля Хашогги, в причастности к которому американские спецслужбы обвиняют наследного принца.
Джо Байден заявил в своё оправдание, что не хочет разрывать отношения с саудовцами, которые для США считаются стратегически важными.
Американский лидер прилетел в королевство прямо из Израиля, что еще недавно было бы невозможно, так как прямые авиарейсы между двумя странами были запрещены.
Саудовская Аравия, которая официально не признает Израиль и десятилетиями возглавляла региональный бойкот еврейского государства, не так давно объявила, что позволит всем авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство, что рассматривается как примирительный жест.
Президент США пытается помочь Израилю наладить сотрудничество в регионе, особенно в области безопасности и противодействии иранской угрозе.
Саудовская Аравия и Иран - региональные соперники, а Израиль считает Иран своим самым опасным противником.
Иран не признает право Израиля на существование и неоднократно призывал к его ликвидации. Взаимная озабоченность по поводу Ирана привела к некоторому неофициальному сближению в сфере безопасности и разведки между Саудовской Аравией и Израилем.
Саудовская Аравия долгое время была важным региональным союзником США, выступая в качестве крупного поставщика нефти и покупателя американского оружия.
Однако в последние годы эти отношения подверглись испытанию: поворот США в сторону Восточной Азии, вывод американских сил и средств противовоздушной обороны с Ближнего Востока, а также провозглашение Байденом приоритета прав человека в качестве одного из направлений его внешней политики не понравились Эр-Рияду.
Но с самым серьезным испытанием для отношений США и Саудовской Аравии стало убийство в 2018 году журналиста Джамаля Хашогги, писавшего для газеты Washington Post.
Спецслужбы США обвинили наследного принца Мохаммеда в пособничестве убийству. Принц отверг обвинения, а саудовские прокуроры обвинили во всем саудовских "агентов-мошенников".
Во время предвыборной кампании на пост президента в 2019 году Байден пообещал сделать Саудовскую Аравию изгоем за убийство Хашогги.
Однако теперь американский президент явно настроен миролюбивее: его визит происходит на фоне почти рекордных цен на нефть в США, и ожидается, что Байден попытается убедить саудовцев увеличить ее добычу.
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