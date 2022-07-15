Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Еврокомиссия согласовала седьмой пакет санкций: золото, разрешение на продовольствие из РФ

 

Европейская комиссия согласовала проект седьмого пакета санкций ЕС против России, который предполагает запрет на импорт российского золота и уточняет, что ограничительные меры не будут препятствовать экспорту продовольствия из России. Об этом идется в сообщении комиссии.

В Еврокомиссии отметили, что новые пакет санкций "поддержание и согласование" разъясняет и усиливает шесть предыдущих пакетов санкций ЕС.

Новый пакет санкций включает запрет на импорт российского золота, а также усиливает контроль над экспортом товаров двойного использования и передовых технологий в Россию.

Эта мера позволит согласовывать внедрения санкций ЕС с санкциями партнеров по G7 и ужесточит требования к отчетности, чтобы активизировать замораживание российских активов странами Евросоюза.

Еврокомиссия также предлагает продлить действие санкций шести пакетов до января 2023 года. В конце января состоится пересмотр сроков и мероприятий, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В Еврокомиссии также подчеркнули, что новый пакет санкций защищает "продовольственную безопасность" во всем мире. Согласно новому пакету санкций, ограничения ЕС не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,4173
  0,1419
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8314  0,06 0,16 37,7069  0,12 0,32
EUR 36,7282  0,14 0,39 37,7659  0,14 0,37

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес