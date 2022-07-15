Еврокомиссия согласовала седьмой пакет санкций: золото, разрешение на продовольствие из РФ

Европейская комиссия согласовала проект седьмого пакета санкций ЕС против России, который предполагает запрет на импорт российского золота и уточняет, что ограничительные меры не будут препятствовать экспорту продовольствия из России. Об этом идется в сообщении комиссии.

В Еврокомиссии отметили, что новые пакет санкций "поддержание и согласование" разъясняет и усиливает шесть предыдущих пакетов санкций ЕС.

Новый пакет санкций включает запрет на импорт российского золота, а также усиливает контроль над экспортом товаров двойного использования и передовых технологий в Россию.

Эта мера позволит согласовывать внедрения санкций ЕС с санкциями партнеров по G7 и ужесточит требования к отчетности, чтобы активизировать замораживание российских активов странами Евросоюза.

Еврокомиссия также предлагает продлить действие санкций шести пакетов до января 2023 года. В конце января состоится пересмотр сроков и мероприятий, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В Еврокомиссии также подчеркнули, что новый пакет санкций защищает "продовольственную безопасность" во всем мире. Согласно новому пакету санкций, ограничения ЕС не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией.