Польша купит у США танки Abrams на замену Т-72, которые передали Украине

Польша купит у США 116 подержанных танков Abrams. Техника должна восполнить недостаток, возникший после того, как Варшава передала украинской армии танки Т-72.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.

Отмечается, что первые поставки начнутся в начале следующего года. Боевые машины заменят 240 танков T-72, которые уехали в Украину в качестве военной помощи.

По данным Polskie Radio, сделка между министерствами обороны обеих стран уже заключена,