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Польша купит у США танки Abrams на замену Т-72, которые передали Украине
16:47 15.07.2022 |
Польша купит у США 116 подержанных танков Abrams. Техника должна восполнить недостаток, возникший после того, как Варшава передала украинской армии танки Т-72.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.
Отмечается, что первые поставки начнутся в начале следующего года. Боевые машины заменят 240 танков T-72, которые уехали в Украину в качестве военной помощи.
По данным Polskie Radio, сделка между министерствами обороны обеих стран уже заключена,
За матеріалами:
РБК-Украина
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