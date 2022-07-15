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АНАЛІТИКА

ЕС может запретить импорт мазута из РФ на шесть месяцев раньше запланированного - СМИ

 

Европейский Союз может запретить импорт и транзит части мазута из России примерно за шесть месяцев раньше запланированного срока.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили Reuters официальный представитель ЕС и четыре трейдера.

ЕС сокращает импорт российских нефтепродуктов с марта, полный запрет должен быть введен с февраля 2023 года.

Однако импорт и транзит российского угля прекращается раньше - с 10 августа и технически может включать мазут.

Запреты ЕС основаны на так называемых кодах комбинированной номенклатуры (CN), используемых таможней. Один из кодов, используемых для запрета угля - 2707, также касается "масло и других продуктов дистилляции высокотемпературной каменноугольной смолы; аналогичных продуктов, в которых масса ароматических компонентов превышает вес неароматических составляющих.

Таможенный код заявляется экспортером товара.

Обычно нефтепродукты, переработанные из сырой нефти, имеют другой код CN - 2710. Но мазут содержит ароматические вещества, почти всегда превышающие 50%.

Некоторые нефтепродукты, производимые не путем перегонки угля, также могут быть классифицированы под кодом 2707, если они имеют химическое сходство, сообщил Reuters официальный представитель ЕС.

Два трейдера, привлеченных к торговле российским мазутом, заявили, что потенциально пострадавшие объемы не будут большими.

"Сейчас лишь небольшие объемы (мазута) экспортируются из России непосредственно в европейские страны", - сказал трейдер.

Основная масса грузов, перевозивших российский мазут, в последние месяцы направлялась в нефтяной центр ОАЭ Фуджейра и в инфраструктуру перевалки с судна на судно возле греческого порта Каламата.

По словам трейдеров, в случае досрочного запрета ЕС на мазут покупатели могут перенаправить больше грузов для перевалки с судна на судно и азиатский рынок.

Согласно подсчетам Reuters, в июне всего около 500 000 тонн из общего 3,5 миллиона российского экспорта мазута было поставлено непосредственно из российских портов в страны ЕС.

Более четверти из 500 000 тонн были отправлены в прошлом месяце из России в Эстонию и Латвию, хранящие и транспортирующие нефтепродукты в другие пункты назначения.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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