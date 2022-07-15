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АНАЛІТИКА

Парламент Шри-Ланки принял отставку президента страны

 Cпикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеиварден

Парламент Шри-Ланки принял отставку президента страны Готабаи Раджапаксы, заявление о которой было подано на фоне массовых протестов в стране. Об этом сообщил в пятницу, 15 июля, спикер парламента Махинда Япа Абейвардена.

По его словам, преемник Раджапаксы на посту главы государства должен быть избран в ближайшее время. Парламент предложит кандидатуры 19 июля, а голосование состоится 20 июля, цитирует спикера местное издание News First. По закону, если должность президента становится вакантной, на нее избирают одного из депутатов, он будет находиться на этом посту в течение срока, оставшегося до очередных выборов, в данном случае - до ноября 2024 года, пояснило издание.

Исполняющим обязанности президента ранее официально был назначен премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе. Фактически он занял этот пост в середине недели, после того как Готабая Раджапакса бежал из страны в ночь на 13 июля.

Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. В государстве возник дефицит продовольствия, медикаментов и топлива, инфляция достигла уровня 54,6 процента, а внешний долг страны - 51 млрд долларов.

Политическая ситуация обострилась после того, как протестующие 9 июля ворвались во дворец президента в крупнейшем городе страны Коломбо и подожгли частную резиденцию премьер-министра Викрамасингхе. После этого власти Шри-Ланки объявили в стране чрезвычайное положение и ввели комендантский час.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

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