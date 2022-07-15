Европа стала крупнейшим покупателем нефти из США впервые за 6 лет

Европа обошла Азию и стала крупнейшим потребителем американской нефти впервые за шесть лет.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

С января по май этого года Европа получила в среднем около 213,1 миллиона баррелей сырой нефти, в то время как Азия получила 191,1 миллиона баррелей.

В последний раз объемы Азии отставали от Европы за тот же пятимесячный период в 2016 году, когда США отменили запрет на экспорт сырой нефти.

Это изменение потоков нефти подчеркивает, насколько существенно вторжение России в Украину переориентировало поставки энергоресурсов. Пытаясь прекратить финансирование войны Путина, США и другие страны ввели санкции в отношении российской нефти.

В результате больше европейских стран обратились к США за импортом нефти, в то время как Россия предлагает свою сырую нефть с большими скидками таким странам, как Индия и Китай, которые не ввели никаких запретов.

Добыча сырой нефти в США растет, но недостаточно быстро, чтобы удовлетворить потребности Азии и Европы. Кроме того, Ближний Восток, кажется, ограничен в том, сколько еще он может отправить в Европу.

Крупнейшие производители в регионе Саудовская Аравия и ОАЭ уже пытаются выполнить свои обязательства по добыче в рамках соглашения ОПЕК+. Другие поставщики, например Ливия, борются с политическими беспорядками, ограничивающими экспорт.

Напомним, Германия полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа и российскую нефть 31 декабря.