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Немецкие социал-демократы не смогли выгнать Шредера из партии
12:49 15.07.2022 |
Арбитражный комитет Социал-демократической партии в Ганновере после 2,5 часов обсуждения не смог договориться об исключении из партии бывшего канцлера Герхарда Шредера из-за его связей с Россией.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
Управляющий директор СДПГ в Ганновере Кристоф Маттерн заявил, что, поскольку в четверг не было достигнуто ни одного решения, неофициальные обсуждения продлятся в пятницу, и ожидается, что соглашение будет достигнуто в течение следующих трех недель.
Было подано 17 официальных запросов об исключении Шредера из партии, занимавшего должность канцлера Германии с 1998 по 2005 год. Однако, по словам Маттерна, вряд ли они будут успешными.
По словам директора, этот вопрос вызывает большие волнения в партии, поскольку многие члены партии поддерживают Шредера.
"Они говорят: если Герхарда Шредера исключат, то это конец пути и для меня через 40 лет", - сказал Маттерн о поклонниках Шредера.
Однако Шредер потерял поддержку чиновников, большинство из которых поддерживали давнюю дружбу с бывшим канцлером.
В марте лидер партии СДПГ Ларс Клингбейл, входивший в ближайшее окружение Шредера, дистанцировался от своего бывшего друга, заявив, что между ним и Шредером произошел "политический раскол".
В мае парламент Германии отменил привилегии Шредера как бывшего канцлера и временно лишил его должности в Бундестаге и принадлежащего ему персонала.
Бундестаг оправдал этот шаг, сославшись на поведение Шредера во время агрессивной войны с Россией, когда он отказался занять четкую позицию против Кремля.
Бывший лидер Германии осудил вторжение как неоправданное, но не критиковав Путина. Эта позиция вызывала резкую критику со стороны всего политического спектра Германии.
Он также продолжал занимать прибыльные должности в российских энергетических гигантах, пока общественное и политическое давление не заставило его отказаться от них.
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