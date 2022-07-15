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АНАЛІТИКА

США разрешили сделки с Россией по удобрениям и продовольствию

 

Министерство финансов США разрешило проводить сделки с Россией в сфере поставок удобрений, продовольствия, посевных материалов, лекарств и медицинского оборудования. Соответствующий документ опубликован в четверг, 14 июля, на сайте ведомства.

В документе подчеркивается, что из-под санкций выведены все транзакции, связанные с "производством, изготовлением, продажей или транспортировкой сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения и комплектующих к ним или обновления программного обеспечения для медицинских устройств; профилактикой, диагностикой или лечением COVID-19; или текущими клиническими испытаниями и другими медицинскими исследованиями".

Кроме того, американский Минфин снял санкции с дочернего предприятия Альфа-банка в Казахстане и временно разрешил операции с бывшей немецкой "дочкой" "Газпрома" Gazprom Germania. Транзакции с Securing Energy for Europe (так называется теперь взятая под контроль правительства Германии Gazprom Germania) разрешаются до 16 декабря.

США поддерживают вывод украинского и российского зерна на мировые рынки

Накануне представители России, Украины, Турции и ООН провели переговоры в Стамбуле по вопросу возобновления экспорта зерна из украинских портов. Турция объявила, что на следующей неделе делегации вновь встретятся для подписания соглашения.

"Соединенные Штаты решительно поддерживают усилия, предпринимаемые ООН с целью вывода как украинского, так и российского зерна на мировые рынки и уменьшения влияния неспровоцированной войны России против Украины на глобальные поставки продовольствия и цены на него", - сообщил Минфин США.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Росія
 

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