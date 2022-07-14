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АНАЛІТИКА

Moody's считает дефолтом выплату внешдолга Беларуси в нацвалюте

 

Международное рейтинговое агентство Moody's предупредило правительство Беларуси, что считает дефолтом выплату внешнего долга в национальной валюте.

"Выплата валютного долга в белорусских рублях представляет собой дефолт", - говорится в сообщении агентства.

Минфин республики 29 июня официально сообщил, что Беларусь провела платеж по еврооблигациям Belarus-2027 в белорусских рублях с учетом принятого накануне совместного постановления правительства и Нацбанка, которое разрешает выплату процентных платежей по еврооблигациям в белорусских рублях.

Минфин перевел сумму в белорусских рублях на спецсчет в Беларусбанке и предложил платежному агенту самостоятельно забрать средства с этого счета и рассчитаться с инвесторами.

В свою очередь платежный агент и реестродержатель Citigroup и Citibank 7 июля отказались быть агентами в отношении евробондов Беларуси.

Fitch 7 июля понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Беларуси в иностранной валюте до "C" с "CCC", так как платеж в нацвалюте "противоречит документации по облигациям, которая не допускает расчетов в альтернативных валютах".

Агентство также предупредило, что если платежи по еврооблигациям Belarus-27 не будут произведены в соответствии с первоначальными условиями к 13 июля, то Fitch будет считать это дефолтом и понизит РДЭ Беларуси до "RD" (ограниченный дефолт), а рейтинг данного выпуска еврооблигаций - до "D".

Минфин Беларуси заявил, что считает ситуацию форс-мажорной и ищет преемников этих организаций, также ведомство обвинило Fitch в субъективности при оценке ситуации с обслуживанием долга.

Выпуск 10-летних еврооблигаций Belarus-27 на $600 млн с доходностью 7,625% годовых размещен в июне 2017 года. Параллельно Минфин разместил 5-летние евробонды на $800 млн под 7,125% годовых с погашением в феврале 2023 года. Организаторами сделки выступили Citi и Raiffeisen Bank.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков белорусских евробондов на общую сумму $3,25 млрд. Последний раз Беларусь выходила на рынок еврооблигаций в июне 2020 года, когда разместила 5-летние евробонды на $500 млн под 6,125% и 10-летние на $750 млн под 6,375%. Организаторами размещения выступили Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank и "Ренессанс Капитал". В структуре инвесторской базы более 50% приходилось на резидентов США.

Moody's, в отличие от Fitch и S&P, не является официальным рейтингующим агентством Беларуси.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
Ключові теги: Білорусь
 

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