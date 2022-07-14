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АНАЛІТИКА

Исследование: Большинство граждан Швейцарии выступают за сближение с НАТО

 

Война России против Украины привела к переосмыслению политики безопасности у граждан Швейцарии. Курс на сближение страны с НАТО нашел бы рекордную поддержку у 52% швейцарцев. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, результаты которого опубликованы в четверг, 14 июля, Швейцарской высшей технической школой Цюриха. Вместе с тем число сторонников прямого вступления страны в Североатлантический альянс по-прежнему сохранилось на уровне 27 процентов.

Согласно опросу, доля швейцарцев, поддерживающих традиционный нейтралитет страны, снизилась по сравнению с январем на восемь пунктов до 89%. Это было самое значительное снижение за 20 лет. Лишь 58% процентов респондентов убеждены в том, что нейтралитет Швейцарии защищает страну от международных конфликтов. В январе их число составляло 69 процентов.

Российская агрессия против Украины усилила также поддержку населением армии в Швейцарии. Согласно опросу, только трое из десяти респондентов считают, что военные расходы их страны слишком высоки. Это самый низкий показатель с начала проведения опросов в 1980-х годах.

Вооруженный нейтралитет является одним из основных принципов внешней политики Швейцарии. Страна не участвовала ни в одной войне с 1815 года. Нейтралитет Швейцарии означает, что она будет использовать свои вооруженные силы в целях самообороны для защиты своей независимости и территориальной целостности, но не для обеспечения интересов, выходящих за рамки самообороны.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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