Фінансові новини
- |
- 14.07.22
- |
- 22:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Исследование: Большинство граждан Швейцарии выступают за сближение с НАТО
22:27 14.07.2022 |
Война России против Украины привела к переосмыслению политики безопасности у граждан Швейцарии. Курс на сближение страны с НАТО нашел бы рекордную поддержку у 52% швейцарцев. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, результаты которого опубликованы в четверг, 14 июля, Швейцарской высшей технической школой Цюриха. Вместе с тем число сторонников прямого вступления страны в Североатлантический альянс по-прежнему сохранилось на уровне 27 процентов.
Согласно опросу, доля швейцарцев, поддерживающих традиционный нейтралитет страны, снизилась по сравнению с январем на восемь пунктов до 89%. Это было самое значительное снижение за 20 лет. Лишь 58% процентов респондентов убеждены в том, что нейтралитет Швейцарии защищает страну от международных конфликтов. В январе их число составляло 69 процентов.
Российская агрессия против Украины усилила также поддержку населением армии в Швейцарии. Согласно опросу, только трое из десяти респондентов считают, что военные расходы их страны слишком высоки. Это самый низкий показатель с начала проведения опросов в 1980-х годах.
Вооруженный нейтралитет является одним из основных принципов внешней политики Швейцарии. Страна не участвовала ни в одной войне с 1815 года. Нейтралитет Швейцарии означает, что она будет использовать свои вооруженные силы в целях самообороны для защиты своей независимости и территориальной целостности, но не для обеспечения интересов, выходящих за рамки самообороны.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Ответ на вымогательство. Зачем Ахметов уничтожил свою медиа-империю
ТОП-НОВИНИ
|Данилов о реестре олигархов: он уже готов
|Портнова выпустили из Украины в июне, в ГПСУ не говорят на каких основаниях, - «Схемы»
|Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии предоставить 1 млрд евро первого транша нового макрофина для Украины
|Международный арбитраж признал свою юрисдикцию в споре по инциденту в Керченском проливе
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Moody's считает дефолтом выплату внешдолга Беларуси в нацвалюте
|Исследование: Большинство граждан Швейцарии выступают за сближение с НАТО
|Президент Италии не принял отставку премьера Драги
|После ракетного удара по Виннице посольство США призвало американцев немедленно уехать из Украины
|Австралия и Франция передали Украине средства радиационной защиты и мониторинга
|Россия к 2025 году прекратит эксплуатацию до 2/3 самолетов, - Минторг США
Бізнес
|В Германии создали автомобильный электродвигатель с масляным охлаждением — его сложно перегреть даже при жёсткой эксплуатации
|Великобритания запретила компаниям платить выкуп вымогателям
|BMW начала продавать подогрев сидений по подписке — всего за $18 в месяц
|Twitter подала в суд на Илона Маска, чтобы заставить его купить соцсеть за $44 млрд
|Искусственный интеллект будет проверять корректность цитат в Википедии
|Возвращение A380. Самые большие самолеты вновь востребованы
|Власти Тайваня поддержали расширение местных производителей чипов в Европу