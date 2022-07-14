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Россия к 2025 году прекратит эксплуатацию до 2/3 самолетов, - Минторг США
22:02 14.07.2022 |
Российская Федерация будет вынуждена в ближайшие годы вывести их эксплуатации до двух третей самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра торговли США Алана Эстевеса на заседании комитета Сената по банковским делам.
По его словам, Россия уже до 2025 года из-за санкций прекратить эксплуатацию от половины до двух третей задействованных в коммерческой сфере самолетов. Это будет вынужденный шаг для обслуживания остальных самолетов.
Напомним, ранее сообщалось, что российские авиакомпании отказываются возвращать более 400 самолетов, которые арендованы арендованных у западных компаний. Это вынуждает лизингодателей предъявлять страховые претензии на сумму 10 млрд долларов.
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