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АНАЛІТИКА

Россия к 2025 году прекратит эксплуатацию до 2/3 самолетов, - Минторг США

 

Российская Федерация будет вынуждена в ближайшие годы вывести их эксплуатации до двух третей самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра торговли США Алана Эстевеса на заседании комитета Сената по банковским делам.

По его словам, Россия уже до 2025 года из-за санкций прекратить эксплуатацию от половины до двух третей задействованных в коммерческой сфере самолетов. Это будет вынужденный шаг для обслуживания остальных самолетов.

Напомним, ранее сообщалось, что российские авиакомпании отказываются возвращать более 400 самолетов, которые арендованы арендованных у западных компаний. Это вынуждает лизингодателей предъявлять страховые претензии на сумму 10 млрд долларов.
За матеріалами: РБК-Украина
Ключові теги: Росія
 

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