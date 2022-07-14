Китай хочет отменить почти двухлетний запрет на уголь из Австралии

Китай планирует отменить почти двухлетний запрет на уголь из Австралии. Таким образом Пекин хочет предотвратить энергетический кризис, вызванный санкциями против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что Китай опасается конкуренции на уголь, когда санкции Запада против российской энергетики полностью вступят в силу.

Пекин хочет увеличить поставки угля из других стран, чтобы избежать перебоев в подаче электроэнергии, как было в прошлом году. Сейчас страна разрабатывает план, после чего он будет передан высокопоставленным чиновникам.

По данным СМИ, одним из пунктов данного плана является возобновление импорта угля из Австралии, запрет на который действует почти два года.

Кроме того, о планах Пекина также свидетельствуют последние заявления политиков. В частности, представителя МИД Китая Ван Вэньбина. Он подтвердил, что страны готовы возобновить торговые отношения.

Почему Китай ввел запрет на австралийский уголь?

Стоит отметить, что Австралия является одним из главных поставщиков угля в мире. Китай, который раньше был крупным потребителем австралийского угля, ввел неофициальный запрет в конце 2020 года.

Это произошло из-за обострений военные действия между Канберрой и Пекином, а также решения Австралии заблокировать строительство мобильных 5G-сетей компанией Huawei. Кроме того, тогдашний премьер-министр Скотт Моррисон поддержал призывы к независимому расследованию происхождения коронавируса.

Ограничения Китая распространяют не только на импорт угля, но также и на другие товары, в частности продукты питания и алкоголь.



