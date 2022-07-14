Фінансові новини
- |
- 14.07.22
- |
- 19:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Немецкая компания уже починила 30 БМП, которые могут обменять на оружие для Украины
19:12 14.07.2022 |
Немецкий военный концерн Rheinmetall в четверг заявил, что подготовил три десятка боевых машин пехоты Marder, которые позволят обеспечить Украину вооружением, и ожидает соответствующего решения федерального правительства.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.
Правительство Германии с начала вторжения РФ в Украину задействовало механизм "кругового обмена", при котором передает союзникам собственное вооружение, вместо этого они передают Киеву технику советского производства.
Концерн отремонтировал Marder, которые раньше были списаны Бундесвером и должны были быть переработаны в металл. По словам спикера Rheinmetall, там уже работают над модернизацией еще двух десятков БМП и в общей сложности могут передать до сотни этих машин.
"Мы каждый день находимся на связи с офисом канцлера, там есть и желание, и давление", - отметил представитель концерна.
В конце мая канцлер Олаф Шольц анонсировал обмен, в рамках которого Германия передает Греции 50 немецких бронетранспортеров Marder, а Греция быстро поставляет в Украину бронемашины советского производства.
Однако, по данным издания Bild, речь идет о немецких бронемашинах, на которые компания Rheinmetall подала заявку на экспорт в Украину в Федеральный совет безопасности еще 22 апреля. Немецкая сторона не сообщала, когда будет завершен процесс передачи техники Греции.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Ответ на вымогательство. Зачем Ахметов уничтожил свою медиа-империю
ТОП-НОВИНИ
|Данилов о реестре олигархов: он уже готов
|Портнова выпустили из Украины в июне, в ГПСУ не говорят на каких основаниях, - «Схемы»
|Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии предоставить 1 млрд евро первого транша нового макрофина для Украины
|Международный арбитраж признал свою юрисдикцию в споре по инциденту в Керченском проливе
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Немецкая компания уже починила 30 БМП, которые могут обменять на оружие для Украины
|Залужный и Резников обсудили с послом США систему учета и прозрачности военной помощи
|Президент Шри-Ланки бежал в Сингапур. Он сообщил имейлом о своей отставке
|Байден склоняет премьера Израиля к поставкам вооружения Украине, - СМИ
|Латвия законом запретила импорт российского газа с 2023 года
|Сербия отказалась присоединиться к новым санкциям ЕС против Ирана
Бізнес
|В Германии создали автомобильный электродвигатель с масляным охлаждением — его сложно перегреть даже при жёсткой эксплуатации
|Великобритания запретила компаниям платить выкуп вымогателям
|BMW начала продавать подогрев сидений по подписке — всего за $18 в месяц
|Twitter подала в суд на Илона Маска, чтобы заставить его купить соцсеть за $44 млрд
|Искусственный интеллект будет проверять корректность цитат в Википедии
|Возвращение A380. Самые большие самолеты вновь востребованы
|Власти Тайваня поддержали расширение местных производителей чипов в Европу