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Президент Шри-Ланки бежал в Сингапур. Он сообщил имейлом о своей отставке
18:59 14.07.2022 |
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса прибыл в Сингапур рейсом с Мальдивских островов, куда он бежал после массовых протестов против своего правления. Правительство Сингапура заявило, что ему разрешили въезд с частным визитом. Неясно, останется ли Раджапакса там или переедет в другое место.
Как сообщается, спикер парламента Шри-Ланки уже получил и официальное письмо Раджапаксы с заявлением об отставке. Он сообщил, что проверит подлинность письма, завершит необходимые юридические процедуры и в пятницу официально объявит об уходе Раджапаксы с поста президента.
Раджапакса пообещал уйти в отставку к среде на фоне общественного гнева по поводу экономического кризиса на острове. По некоторым сообщениям, в четверг он отправил спикеру парламента имейл с сообщением о своей отставке. Президент сбежал на Мальдивы во вторник вечером на военном самолете. В сообщениях говорится, что он вылетел рейсом саудовской авиакомпании в сопровождении жены и двух телохранителей.
"Он не просил убежища, и ему не было предоставлено какое-либо убежище. Сингапур, как правило, не удовлетворяет просьбы о предоставлении убежища", - заявило министерство иностранных дел Сингапура.
Как предполагается, Готабая Раджапаксар, который на посту президента пользовался иммунитетом от судебного преследования, хотел покинуть Шри-Ланку, прежде чем уйти в отставку, чтобы избежать возможности ареста новой администрацией.
Это произошло после того, как исполняющий обязанности президента Ранил Викремесингхе в четверг ввел комендантский час на второй день волнений в стране, чтобы подавить протесты.
На улицах Коломбо стало спокойнее, когда антиправительственные демонстранты начали покидать некоторые занимаемые ими официальные здания.
"Мы мирно покидаем президентский дворец, секретариат президента и канцелярию премьер-министра, но продолжим нашу борьбу", - заявила представитель протестующих.
Ранил Викремесингхе был назначен исполняющим обязанности президента Раджапаксой после того, как последний покинул страну, но это решение вызвало новые протесты с требованием немедленной отставки премьер-министра.
Один человек погиб и еще 84 получили ранения во время протестов в среду, которые охватили столицу страны Коломбо.
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