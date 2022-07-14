Латвия законом запретила импорт российского газа с 2023 года

Латвийский Сейм утвердил окончательные правки в закон об энергетике, который запрещает импорт российского газа с 1 января 2023 года. Об этом сообщает издание Delfi.

Закон обязывает единого оператора по транспортировке и хранению природного газа Conexus свести до минимума риски поставок газа и создать его стратегические запасы, достаточные для отопления домов и генерации электроэнергии в зимний период.

Еще в середине апреля правительство Латвии концептуально согласилось отказаться от поставок российского газа с 2023 года. Отказ необходимо было закрепить на уровне закона.

Чтобы обеспечить себя газом Латвия намерена развивать терминалы сжиженного природного газа (СПГ) вблизи порта Скулте или на острове Кундзиньсала возле Риги.

Принятый Сеймом закон об энергетике также требует от правительства представить парламенту отчет о национальной ядерной энергетической программе до 31 декабря 2023 года.