Фінансові новини
- |
- 14.07.22
- |
- 19:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Латвия законом запретила импорт российского газа с 2023 года
17:31 14.07.2022 |
Латвийский Сейм утвердил окончательные правки в закон об энергетике, который запрещает импорт российского газа с 1 января 2023 года. Об этом сообщает издание Delfi.
Закон обязывает единого оператора по транспортировке и хранению природного газа Conexus свести до минимума риски поставок газа и создать его стратегические запасы, достаточные для отопления домов и генерации электроэнергии в зимний период.
Еще в середине апреля правительство Латвии концептуально согласилось отказаться от поставок российского газа с 2023 года. Отказ необходимо было закрепить на уровне закона.
Чтобы обеспечить себя газом Латвия намерена развивать терминалы сжиженного природного газа (СПГ) вблизи порта Скулте или на острове Кундзиньсала возле Риги.
Принятый Сеймом закон об энергетике также требует от правительства представить парламенту отчет о национальной ядерной энергетической программе до 31 декабря 2023 года.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Ответ на вымогательство. Зачем Ахметов уничтожил свою медиа-империю
ТОП-НОВИНИ
|Данилов о реестре олигархов: он уже готов
|Портнова выпустили из Украины в июне, в ГПСУ не говорят на каких основаниях, - «Схемы»
|Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии предоставить 1 млрд евро первого транша нового макрофина для Украины
|Международный арбитраж признал свою юрисдикцию в споре по инциденту в Керченском проливе
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Немецкая компания уже починила 30 БМП, которые могут обменять на оружие для Украины
|Залужный и Резников обсудили с послом США систему учета и прозрачности военной помощи
|Президент Шри-Ланки бежал в Сингапур. Он сообщил имейлом о своей отставке
|Байден склоняет премьера Израиля к поставкам вооружения Украине, - СМИ
|Латвия законом запретила импорт российского газа с 2023 года
|Сербия отказалась присоединиться к новым санкциям ЕС против Ирана
Бізнес
|В Германии создали автомобильный электродвигатель с масляным охлаждением — его сложно перегреть даже при жёсткой эксплуатации
|Великобритания запретила компаниям платить выкуп вымогателям
|BMW начала продавать подогрев сидений по подписке — всего за $18 в месяц
|Twitter подала в суд на Илона Маска, чтобы заставить его купить соцсеть за $44 млрд
|Искусственный интеллект будет проверять корректность цитат в Википедии
|Возвращение A380. Самые большие самолеты вновь востребованы
|Власти Тайваня поддержали расширение местных производителей чипов в Европу