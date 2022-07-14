Фінансові новини
- |
- 14.07.22
- |
- 17:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сербия отказалась присоединиться к новым санкциям ЕС против Ирана
16:46 14.07.2022 |
Сербия является единственным кандидатом на членство в ЕС среди стран Западных Балкан, которая не присоединилась к новым ограничительным мерам блока против Ирана.
Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".
В дополнение к действующим с 2006 года санкциям ООН, ЕС также принял собственные санкции, направленные против торговли некоторыми товарами, финансового сектора и ограничений на поездки в отношении определенных лиц и организаций.
27 июня Совет ЕС принял решение об имплементации регламента по ограничительным мерам против Ирана, к которому присоединились Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Молдова.
Однако Сербия, тоже страна-кандидат на вступление в ЕС, решила не присоединяться к решению о санкциях.
11 июля сербские и иранские представители деловых кругов встретились в Белграде на бизнес-форуме, состоявшемся в Торгово-промышленной палате Сербии.
Сербия также намерена назначить сопредседателя Смешаного комитета по экономическому сотрудничеству между Сербией и Ираном после того, как будет назначено новое правительство Сербии.
Внешняя торговля Сербии с Ираном в 2021 году составила $50,8 млн., что на 115,2% больше, чем в 2020 году.
Иран занимает второе место в мире по запасам природного газа и входит в четверку лидеров по запасам нефти. На нефть и ее производные приходится около 80% экспорта.
Как известно, Сербия также не поддерживает санкций ЕС против России за вторжение в Украину.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Ответ на вымогательство. Зачем Ахметов уничтожил свою медиа-империю
ТОП-НОВИНИ
|Данилов о реестре олигархов: он уже готов
|Портнова выпустили из Украины в июне, в ГПСУ не говорят на каких основаниях, - «Схемы»
|Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии предоставить 1 млрд евро первого транша нового макрофина для Украины
|Международный арбитраж признал свою юрисдикцию в споре по инциденту в Керченском проливе
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Сербия отказалась присоединиться к новым санкциям ЕС против Ирана
|ЕС готовит сделку с Азербайджаном по замене российского газа
|Немцев предупредили о росте счетов за отопление по меньшей мере в три раза
|США готовы снять ограничения на экспорт российской нефти при условии ограничения цены
|Пропагандистский подсанкционный канал Russia Today откроет представительство в Сербии
|ЕС рассматривает возможность снятия «ошибочных» санкций с отдельных россиян – Bloomberg
|Правительство Италии оказалось на грани распада из-за отказа популистов голосовать в парламенте
Бізнес
|Великобритания запретила компаниям платить выкуп вымогателям
|BMW начала продавать подогрев сидений по подписке — всего за $18 в месяц
|Twitter подала в суд на Илона Маска, чтобы заставить его купить соцсеть за $44 млрд
|Искусственный интеллект будет проверять корректность цитат в Википедии
|Возвращение A380. Самые большие самолеты вновь востребованы
|Власти Тайваня поддержали расширение местных производителей чипов в Европу
|Опубликованы переписки руководства и внутренние документы Uber — компания сознательно нарушала законы в разных странах