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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
ЕС готовит сделку с Азербайджаном по замене российского газа
16:40 14.07.2022 |
Чтобы сократить зависимость от российских энергоносителей, Евросоюз намерен нарастить покупку азербайджанского газа. С этой целью Еврокомиссия предложила странам ЕС заключить с Баку сделку, предполагающую расширение Азербайджаном добычи газа и увеличение сети трубопроводов, передает Reuters в четверг, 14 июля.
"Стороны стремятся поддерживать торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта в Европейский Союз, по Южному газовому коридору в объеме не менее 20 млрд кубометров газа ежегодно к 2027 году", - цитирует агентство проект меморандума о взаимопонимании, который еще должен быть одобрен правительствами стран - членов ЕС.
В документе отмечается важность "долгосрочных, предсказуемых и стабильных контрактов" и указывается на то, что они должны соответствовать целям ЕС в области изменения климата. По мнению Брюсселя, это потребует резкого сокращения потребления газа, особенно после 2030 года.
Евросоюз и Азербайджан также изучат возможность связи энергетических систем, чтобы развивать возобновляемые источники, и обсудят будущую торговлю водородом, сообщает Reuters.
В прошлом году европейские страны получили по Трансадриатическому газопроводу (отрезку трубопроводной сети Южного газового коридора) более 8 млрд кубометров азербайджанского газа.
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