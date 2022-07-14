Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЕС готовит сделку с Азербайджаном по замене российского газа

 

Чтобы сократить зависимость от российских энергоносителей, Евросоюз намерен нарастить покупку азербайджанского газа. С этой целью Еврокомиссия предложила странам ЕС заключить с Баку сделку, предполагающую расширение Азербайджаном добычи газа и увеличение сети трубопроводов, передает Reuters в четверг, 14 июля.

"Стороны стремятся поддерживать торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта в Европейский Союз, по Южному газовому коридору в объеме не менее 20 млрд кубометров газа ежегодно к 2027 году", - цитирует агентство проект меморандума о взаимопонимании, который еще должен быть одобрен правительствами стран - членов ЕС.

В документе отмечается важность "долгосрочных, предсказуемых и стабильных контрактов" и указывается на то, что они должны соответствовать целям ЕС в области изменения климата. По мнению Брюсселя, это потребует резкого сокращения потребления газа, особенно после 2030 года.

Евросоюз и Азербайджан также изучат возможность связи энергетических систем, чтобы развивать возобновляемые источники, и обсудят будущую торговлю водородом, сообщает Reuters.

В прошлом году европейские страны получили по Трансадриатическому газопроводу (отрезку трубопроводной сети Южного газового коридора) более 8 млрд кубометров азербайджанского газа.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,2754
  0,1740
 0,59

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8897  0,22 0,59 37,8268  0,08 0,20
EUR 36,8715  0,12 0,34 37,9047  0,03 0,09

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес