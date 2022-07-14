Немцев предупредили о росте счетов за отопление по меньшей мере в три раза

По оценкам энергетического регулятора Германии, ежемесячные счета за отопление могут утроиться в следующем году из-за значительного сокращения импорта российского газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации DW.

"Для тех, кто сейчас получает счета за отопление, платежи уже удваиваются - и это без учета войны в Украине", - сказал глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер немецкому новостному агентству RND.

"С 2023 года клиенты должны быть готовы к тому, что счета вырастут как минимум втрое", - сказал он, добавив, что рыночные цены в некоторых случаях выросли в семь раз.

Людям нужно будет заранее подготовиться к этому, предупредил глава сетевого агентства.

"Это не коснется всех потребителей сразу или полностью, но в какой-то момент за это придется заплатить. Вот почему сейчас есть смысл экономить больше", - сказал он.

Мюллер добавил, что частные домохозяйства будут защищены во время энергетического кризиса согласно немецкому и европейскому законодательству.

"Даже при худшем сценарии Германия продолжит получать газ из Норвегии и из терминалов в Бельгии и Голландии, а вскоре и непосредственно из терминалов на побережье Германии", - подчеркнул он.