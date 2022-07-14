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АНАЛІТИКА

Пропагандистский подсанкционный канал Russia Today откроет представительство в Сербии

 

Российский государственный телеканал Russia Today откроет свое представительство в Сербии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания N1.

То, что открытие этого канала готовится, подтвердила Любинка Милинчич, главный и ответственный редактор Sputnik Srbija.

"Да, правильно. Он не заработает в Сербии сейчас, но это готовится", - сказала она.

По информации сербского портала Nova.rs, главой этого телеканала будет дочь Милинчич, но она не подтвердила и не опровергла эту информацию.

Совет ЕС еще в марте решил приостановить вещание российских государственных СМИ Russia Today и Sputnik на территории всего Евросоюза. Санкции распространяются на все средства передачи и распространения, такие как кабельное, спутниковое, IPTV, платформы, веб-сайты и приложения, а все лицензии, разрешения и соглашения о распространении приостановлены, заявили в Совете ЕС.

В Брюсселе оценили, что эти два СМИ являются важными инструментами "подстрекательства и поддержки российской агрессии" против Украины и представляют "значительную и прямую угрозу общественному порядку и безопасности ЕС".

В минувший четверг Европейский парламент призвал Сербию срочно присоединиться к санкционным решениям Евросоюза против России.

Ранее Александар Вучич утверждал, что Сербия очень страдает из-за отказа ввести санкции против России. И несмотря на то, что в случае их введения, "жизнь была бы в десять раз лучше", Сербия будет до конца уклоняться от этого шага.
 

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