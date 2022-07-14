Фінансові новини
- |
- 14.07.22
- |
- 16:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
ЕС рассматривает возможность снятия «ошибочных» санкций с отдельных россиян – Bloomberg
15:57 14.07.2022 |
В Европейском Союзе ведутся разговоры о снятии санкций с отдельных россиян, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. По их словам, около 30 человек подали в суд с просьбой исключить их из списков санкций, а еще около 10 обратились к ЕС.
Часть этих ходатайств европейские юристы назвали обоснованными, поскольку, по их мнению, доказательства обвинения, послужившие основанием для введения ограничений, оказались слабыми, устаревшими или ложными.
Имена лиц, якобы ошибочно попавших под санкции, официально не сообщаются. Известно, что санкции Евросоюза оспаривали многие российские олигархи, такие как Андрей Мельниченко с супругой Александрой, Алексей Мордашов и Алишер Усманов.
С начала российского вторжения в Украину ЕС добавил в санкционные списки сотни россиян, включая крупных бизнесменов, политиков и военных. В рамках седьмого пакета санкций, который сейчас готовится в Евросоюзе, санкции планируется наложить еще на 50 физических и юридических лиц.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Ответ на вымогательство. Зачем Ахметов уничтожил свою медиа-империю
ТОП-НОВИНИ
|Данилов о реестре олигархов: он уже готов
|Портнова выпустили из Украины в июне, в ГПСУ не говорят на каких основаниях, - «Схемы»
|Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии предоставить 1 млрд евро первого транша нового макрофина для Украины
|Международный арбитраж признал свою юрисдикцию в споре по инциденту в Керченском проливе
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Немцев предупредили о росте счетов за отопление по меньшей мере в три раза
|США готовы снять ограничения на экспорт российской нефти при условии ограничения цены
|Пропагандистский подсанкционный канал Russia Today откроет представительство в Сербии
|ЕС рассматривает возможность снятия «ошибочных» санкций с отдельных россиян – Bloomberg
|Правительство Италии оказалось на грани распада из-за отказа популистов голосовать в парламенте
|США объявили об очередном успешном испытании гиперзвуковой ракеты
Бізнес
|Великобритания запретила компаниям платить выкуп вымогателям
|BMW начала продавать подогрев сидений по подписке — всего за $18 в месяц
|Twitter подала в суд на Илона Маска, чтобы заставить его купить соцсеть за $44 млрд
|Искусственный интеллект будет проверять корректность цитат в Википедии
|Возвращение A380. Самые большие самолеты вновь востребованы
|Власти Тайваня поддержали расширение местных производителей чипов в Европу
|Опубликованы переписки руководства и внутренние документы Uber — компания сознательно нарушала законы в разных странах