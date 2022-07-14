ЕС рассматривает возможность снятия «ошибочных» санкций с отдельных россиян – Bloomberg

В Европейском Союзе ведутся разговоры о снятии санкций с отдельных россиян, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. По их словам, около 30 человек подали в суд с просьбой исключить их из списков санкций, а еще около 10 обратились к ЕС.

Часть этих ходатайств европейские юристы назвали обоснованными, поскольку, по их мнению, доказательства обвинения, послужившие основанием для введения ограничений, оказались слабыми, устаревшими или ложными.

Имена лиц, якобы ошибочно попавших под санкции, официально не сообщаются. Известно, что санкции Евросоюза оспаривали многие российские олигархи, такие как Андрей Мельниченко с супругой Александрой, Алексей Мордашов и Алишер Усманов.

С начала российского вторжения в Украину ЕС добавил в санкционные списки сотни россиян, включая крупных бизнесменов, политиков и военных. В рамках седьмого пакета санкций, который сейчас готовится в Евросоюзе, санкции планируется наложить еще на 50 физических и юридических лиц.