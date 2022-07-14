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АНАЛІТИКА

США объявили об очередном успешном испытании гиперзвуковой ракеты

США объявили об очередном успешном испытании гиперзвуковой ракеты

 

Успешный запуск ракеты AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) стал "важной вехой" для первого гиперзвукового оружия Военно-воздушных сил, сообщает пресс-служба ВВС США в среду, 13 июля.

"Мы завершили серию испытаний ускорителя и готовы перейти к испытаниям всего комплекса позднее в нынешнем году", - заявил после запуска бригадный генерал Хит Коллинз, исполнительный директор Управления вооружений.

Как поясняется в пресс-релизе ВВС США, вооружения типа ARRW должны расширить возможности систем высокоточного оружия, позволяя наносить удары по хорошо защищенным наземным целям.

Разработка гиперзвуковых ракет

Ранее агентство Reuters указывало, что США - не единственная страна, занимающаяся разработкой гиперзвукового оружия, скорость и маневренность которого затрудняют его отслеживание и перехват.

Так, американские военные чиновники заявляли об использовании Россией гиперзвуковых ракет в ходе боевых действий на территории Украины, а также проведении испытаний гиперзвукового оружия Китаем. Министерство иностранных дел КНР в октябре 2021 года опровергло сообщения о подобных испытаниях.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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