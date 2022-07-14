Литва намерена подготовиться к размещению бригады НАТО к 2025 году

Инфраструктура для размещения бригады НАТО под руководством Германии будет готова в Литве уже к середине 2025 года. Об этом рассказал в среду, 13 июля, глава комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас, выступая в Вильнюсе. До сих пор планировалось, что эта работа будет завершена к 2027 году.

В тот же день министр обороны балтийского государства Арвидас Анушаускас написал на своей странице в Facebook, что в 2024-2025 годах в Литве будут реализованы проекты по подготовке объектов инфраструктуры, необходимых для размещения большего числа призывников и профессиональных военных. "А развивающаяся инфраструктура складов для боеприпасов позволит размещать их в большем количестве", - добавил Анушаускас.

Расширение присутствия НАТО в Литве

На саммите НАТО в Мадриде в конце июня члены альянса договорились, что дислоцированный в Литве международный батальон НАТО будет расширен до подразделения размером с бригаду численностью от 3000 до 5000 военнослужащих под руководством Германии.

"Мы планируем инвестировать в это (подготовку инфраструктуры для размещения международной бригады НАТО. - Ред.) значительные ресурсы в течение следующих нескольких лет, чтобы каждый год увеличивать нашу способность принимать силы", - сказал после саммита НАТО Анушаускас.

В начале июня канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьерами Латвии и Эстонии Кришьянисом Кариньшом и Каей Каллас объявил, что Берлин "усилит вклад в восточный фланг НАТО", создав там "сильную бригаду".

Международные батальоны НАТО в Литве, как и в других странах Балтии и в Польше, были развернуты в 2017 году на фоне растущих в регионе опасений в сфере безопасности после аннексии Россией Крыма.