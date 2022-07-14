Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Литва намерена подготовиться к размещению бригады НАТО к 2025 году

 

Инфраструктура для размещения бригады НАТО под руководством Германии будет готова в Литве уже к середине 2025 года. Об этом рассказал в среду, 13 июля, глава комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас, выступая в Вильнюсе. До сих пор планировалось, что эта работа будет завершена к 2027 году.

В тот же день министр обороны балтийского государства Арвидас Анушаускас написал на своей странице в Facebook, что в 2024-2025 годах в Литве будут реализованы проекты по подготовке объектов инфраструктуры, необходимых для размещения большего числа призывников и профессиональных военных. "А развивающаяся инфраструктура складов для боеприпасов позволит размещать их в большем количестве", - добавил Анушаускас.

Расширение присутствия НАТО в Литве

На саммите НАТО в Мадриде в конце июня члены альянса договорились, что дислоцированный в Литве международный батальон НАТО будет расширен до подразделения размером с бригаду численностью от 3000 до 5000 военнослужащих под руководством Германии.

"Мы планируем инвестировать в это (подготовку инфраструктуры для размещения международной бригады НАТО. - Ред.) значительные ресурсы в течение следующих нескольких лет, чтобы каждый год увеличивать нашу способность принимать силы", - сказал после саммита НАТО Анушаускас.

В начале июня канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьерами Латвии и Эстонии Кришьянисом Кариньшом и Каей Каллас объявил, что Берлин "усилит вклад в восточный фланг НАТО", создав там "сильную бригаду".

Международные батальоны НАТО в Литве, как и в других странах Балтии и в Польше, были развернуты в 2017 году на фоне растущих в регионе опасений в сфере безопасности после аннексии Россией Крыма.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Литва
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,4494
  0,0819
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9792  0,31 0,83 37,8364  0,09 0,23
EUR 36,9352  0,19 0,51 37,8924  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес