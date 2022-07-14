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США могут применить силу, чтобы удержать Иран от ядерного оружия, - Байден
08:36 14.07.2022 |
Президент США Джо Байден заявил, что применит силу в качестве крайней меры, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Он указал, что США не допустят получение Ираном ядерного оружия, и заявил, что считает гигантской ошибкой решение предыдущего президента Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), так как сейчас Иран оказался гораздо ближе к ядерному оружию, чем до этого.
Байден отметил, что сохранит иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в списке иностранных террористических организаций США, даже если это навредит ядерной сделке.
Отметим, что Иран и западные страны пытаются восстановить соглашение 2015 года, согласно которому Тегеран ограничил свою ядерную программу в обмен на освобождение от экономических санкций США, ЕС и ООН. Тогда президент США Дональд Трамп отказался от соглашения в 2018 году и ввел жесткие санкции.
Как сообщало агентство Axios, Израиль поделился с США и европейскими партнерами данным разведки, согласно которым Иран уже имеет возможность получать обогащенный уран такого качества, которое требуется для изготовления ядерного оружия.
Американский лидер прибыл 13 июля в Израиль, до 16 июля он посетит также Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.
Ранее иранские власти пригрозили расколом в регионе в случае создания объединенной системы ПВО между арабскими странами и Израилем по итогу визита Байдена.
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