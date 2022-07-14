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В МВФ дали неутешительный прогноз для мировой экономики и предупредили о кризисе
21:56 13.07.2022 |
Этот год будет сложным для мировой экономики, а в следующем - риски глобальной рецессии вырастут. Это в свою очередь может привести к глобальному кризису.
Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По ее словам, дальнейшие перебои в поставках природного газа в Европу могут погрузить многие экономики в рецессию (умеренный спад и замедление темпов экономического роста).
При этом Георгиева отметила, что война в Украине уже повлияла на мировую экономику и продолжит усугублять кризис.
"Страны должны сделать все, что в их силах, чтобы снизить высокую инфляцию... потому что устойчиво высокая инфляция может помешать восстановлению и еще больше ухудшить уровень жизни, особенно для уязвимых слоев населения", - объяснила она.
Глава МВФ подчеркнула, что более богатые страны должны оказать срочную поддержку нуждающимся, чтобы избежать дальнейшего голода, недоедания и миграции.
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