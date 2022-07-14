Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В МВФ дали неутешительный прогноз для мировой экономики и предупредили о кризисе

 

Этот год будет сложным для мировой экономики, а в следующем - риски глобальной рецессии вырастут. Это в свою очередь может привести к глобальному кризису.

Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По ее словам, дальнейшие перебои в поставках природного газа в Европу могут погрузить многие экономики в рецессию (умеренный спад и замедление темпов экономического роста).

При этом Георгиева отметила, что война в Украине уже повлияла на мировую экономику и продолжит усугублять кризис.

"Страны должны сделать все, что в их силах, чтобы снизить высокую инфляцию... потому что устойчиво высокая инфляция может помешать восстановлению и еще больше ухудшить уровень жизни, особенно для уязвимых слоев населения", - объяснила она.

Глава МВФ подчеркнула, что более богатые страны должны оказать срочную поддержку нуждающимся, чтобы избежать дальнейшего голода, недоедания и миграции.
За матеріалами: РБК-Украина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,4494
  0,0819
 0,28

Курс обміну валют на вчора, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6742  0,16 0,45 37,7506  0,32 0,85
EUR 36,7480  0,20 0,55 37,9374  0,30 0,78

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес