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АНАЛІТИКА

Литва отреагировала на разъяснение ЕС по транзиту в Калининград

 

Реагируя на разъяснение Европейской комиссии, Министерство иностранных дел Литвы заявило, что приветствует запрет на транзит военных технологий и технологий двойного назначения в Россию, но выступает за максимально широкое применение санкций.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В МИД Литвы заявили, что одобряют полный запрет на транзит через ЕС товаров военного назначения и товаров и технологий двойного использования, а также ограничение транзита других товаров в соответствии с показателями прошлых лет.

"Мы всегда говорили, что не должно быть особых исключений или индивидуального отношения к разным территориям государств-членов ЕС. Поэтому мы положительно оцениваем тот факт, что обновленные указания, которых должны придерживаться все страны-члены ЕС, не создают такого прецедента", - говорится. в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что будет придерживаться единой и скоординированной политики санкций ЕС, ведь осознает, что "одна из целей кремлевского режима - расколоть наше трансатлантическое единство, стремиться создать недоверие и посеять раздор между союзниками".

"Литва также понимает, что обновленные указания могут произвести ложное впечатление, что трансатлантическое сообщество смягчает свою позицию и политику санкций в отношении России. Литва продолжает выступать за более строгие и широкие модальности применения санкций ЕС", - добавляют там.

В настоящее время документ Еврокомиссии анализируют государственные органы Литвы, "поскольку для обеспечения надлежащего и одинакового применения санкций потребуются согласованные решения и действия на общегосударственном уровне".

Европейская комиссия в среду опубликовала дополнительные указания для государств-членов ЕС по транзиту товаров из России, где разрешила движение некоторых подсанкционных товаров в Калининградскую область по железнодорожному транспорту.

Европейская комиссия в четверг опубликовала дополнительные указания для государств-членов ЕС по транзиту товаров из России, где разрешила движение некоторых подсанкционных товаров в Калининградскую область по железной дороге.

Напомним, после того как 10 июля вступил в силу запрет на транзит новых видов российских товаров в Калининград, Литва за первые сутки не пропустила 34 грузовика.

С воскресенья после окончания переходного периода пятого пакета санкций ЕС против России через Литву запрещается перевозить цемент, спирт, дерево, стекло, алюминий, изделия из бумаги, гипс и другие товары российского происхождения. Ранее Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область из санкций ЕС.
 

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