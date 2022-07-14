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Джеймі Даймон
Литва отреагировала на разъяснение ЕС по транзиту в Калининград
21:47 13.07.2022 |
Реагируя на разъяснение Европейской комиссии, Министерство иностранных дел Литвы заявило, что приветствует запрет на транзит военных технологий и технологий двойного назначения в Россию, но выступает за максимально широкое применение санкций.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В МИД Литвы заявили, что одобряют полный запрет на транзит через ЕС товаров военного назначения и товаров и технологий двойного использования, а также ограничение транзита других товаров в соответствии с показателями прошлых лет.
"Мы всегда говорили, что не должно быть особых исключений или индивидуального отношения к разным территориям государств-членов ЕС. Поэтому мы положительно оцениваем тот факт, что обновленные указания, которых должны придерживаться все страны-члены ЕС, не создают такого прецедента", - говорится. в заявлении.
Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что будет придерживаться единой и скоординированной политики санкций ЕС, ведь осознает, что "одна из целей кремлевского режима - расколоть наше трансатлантическое единство, стремиться создать недоверие и посеять раздор между союзниками".
"Литва также понимает, что обновленные указания могут произвести ложное впечатление, что трансатлантическое сообщество смягчает свою позицию и политику санкций в отношении России. Литва продолжает выступать за более строгие и широкие модальности применения санкций ЕС", - добавляют там.
В настоящее время документ Еврокомиссии анализируют государственные органы Литвы, "поскольку для обеспечения надлежащего и одинакового применения санкций потребуются согласованные решения и действия на общегосударственном уровне".
Европейская комиссия в среду опубликовала дополнительные указания для государств-членов ЕС по транзиту товаров из России, где разрешила движение некоторых подсанкционных товаров в Калининградскую область по железнодорожному транспорту.
Европейская комиссия в четверг опубликовала дополнительные указания для государств-членов ЕС по транзиту товаров из России, где разрешила движение некоторых подсанкционных товаров в Калининградскую область по железной дороге.
Напомним, после того как 10 июля вступил в силу запрет на транзит новых видов российских товаров в Калининград, Литва за первые сутки не пропустила 34 грузовика.
С воскресенья после окончания переходного периода пятого пакета санкций ЕС против России через Литву запрещается перевозить цемент, спирт, дерево, стекло, алюминий, изделия из бумаги, гипс и другие товары российского происхождения. Ранее Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область из санкций ЕС.
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