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Еврокомиссия разъяснила правила транзита из РФ в Калининград
21:43 13.07.2022 |
Еврокомиссия опубликовала дополнительные инструкции для государств-членов ЕС по транзиту товаров из России. Об этом сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии в среду, 13 июля. Согласно этим правилам России разрешается без особых ограничений перевозить по железной дороге гражданские грузы, даже входящие в перечень товаров попавших под санкции, через территорию стран ЕС. Однако государства-члены должны проверить, остаются ли объемы транзита в пределах исторических средних показателей за последние 3 года, в частности, отражая реальный спрос на товары первой необходимости в пункте назначения, и что нет необычных потоков или торговых моделей, которые могут привести к обходу санкций.
Автомобильные перевозки российских экспедиторов через территорию ЕС остаются запрещенными. Кроме того, по железной дороге не разрешается перевозить грузы, которые также могут использоваться в военных целях.
Конфликт России с Литвой из-за клининградского транзита
Новые инструкции ЕС были приняты после запрета Литвой транспортировки многих грузов из России в Калининград. В середине июня Литовские железные дороги (LTG) уведомили Калининградскую железную дорогу, что с 18 июня прекращают транзитные поставки в область, а также вывоз из региона через территорию Литвы в Россию "большого перечня товаров", подпадающих под санкции ЕС. В МИД Литвы указали, что ограничения касаются, в частности, российской стали и других изделий из черных металлов, а по словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, еще и строительных материалов, цемента, металлов и другой продукции, ориентировочно от 20 до 40 процентов номенклатуры.
11 июля в Литве вступил в силу запрет на ввоз цемента, древесины, спирта и ряда других товаров российского происхождения на территорию Европейского Союза, ограничение коснулось транзита в Калининград, передал портал Delfi..
МИД России потребовал отменить ограничения, назвав меры литовской стороны "провокационными" и "нарушающими международно-правовые обязательства". В Кремле также пригрозили Литве жестким ответом.
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