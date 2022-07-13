Трейдер Trafigura вышел из крупнейшего нефтяного проекта России

Сингапурская "дочка" швейцарского трейдера Trafigura продала свою долю в крупнейшем нефтяном проекте Роснефти - Восток Ойл. На сайте Trafigura сообщается, что ее выкупила компания Nord Axis из китайского Гонконга.

"Долю Trafigura в Восток Ойл, включая связанный банковский заем, приобрела Nord Axis Limited, независимая торговая компания, зарегистрированная в Гонконге", - говорится в сообщении. Стоимость сделки не сообщается.

Trafigura приобрела 10%-ю долю в Восток Ойл в 2020 году за $7 млрд.

В конце 2021 года к проекту присоединился крупнейший мировой нефтетрейдер Vitol, приобретя за 3,5 млрд евро 5%-ную долю. Из-за нападения России на Украину компания тоже решила пересмотреть свою инвестицию и уже договорилась о ее продаже неназванному покупателю.

Роснефть в 2020 году начала масштабное освоение месторождений на Таймыре на севере Сибири. В проект Восток Ойл входят месторождения с запасами более 1 млрд тонн нефти. Потенциал добычи жидких углеводородов в рамках проекта должен составлять 115 млн тонн в год, обещала компания.