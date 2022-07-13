Фінансові новини
- |
- 13.07.22
- |
- 20:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На Шри-Ланке введено чрезвычайное положение
17:39 13.07.2022 |
Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе, назначенный временно исполняющим обязанности президента республики, объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час. В телевизионном обращении, записанном в среду, 13 июля, он объявил, что эти шаги предприняты в связи и информацией спецслужб о готовящемся штурме парламента и резиденции правительства страны.
Как сообщает агентство dpa, ранее в тот же день президент Шри-Ланки Готабхая Раджапакса бежал из страны. По информации канала News First, ранее он сообщил главе парламента страны Махинде Япе Абейвардене о своей отставке. Голосование за нового президента состоится 20 июля.
Островное государство к югу от Индии с населением в 22 млн человек переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости от Великобритании в 1948 году. На острове катастрофически не хватает продуктов питания, лекарств и топлива. Инфляция в Шри-Ланке достигла 54,6 процента, внешний долг страны составляет 51 млрд долларов.
9 июля протестующие ворвались во дворец президента в крупнейшем городе страны Коломбо, а также подожгли частную резиденцию премьер-министра Викрамасингхе. Они также требовали отставки главы правительства.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Ответ на вымогательство. Зачем Ахметов уничтожил свою медиа-империю
ТОП-НОВИНИ
|Данилов о реестре олигархов: он уже готов
|Портнова выпустили из Украины в июне, в ГПСУ не говорят на каких основаниях, - «Схемы»
|Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии предоставить 1 млрд евро первого транша нового макрофина для Украины
|Международный арбитраж признал свою юрисдикцию в споре по инциденту в Керченском проливе
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Трейдер Trafigura вышел из крупнейшего нефтяного проекта России
|На Шри-Ланке введено чрезвычайное положение
|Mercedes-Benz намерена продать российский бизнес
|Банки, работающие в РФ на гособоронзаказ, будут засекречены
|ВОЗ призывает вернуть масочный режим
|В Европарламенте призывают не давать деньги Венгрии для выполнения решений Суда ЕС и ЕСПЧ
Бізнес
|Китай начал строительство радара, способного обнаруживать объекты на расстоянии до 150 миллиона километров
|Alibaba и Tencent оштрафованы в Китае за нарушение правил раскрытия информации
|Китай будет тщательно контролировать вывод данных за рубеж
|На американский десантный корабль установили 3D-принтер
|Экс-главе «Формулы-1» Берни Экклстоуну предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве
|Ericsson, Qualcomm и Thales намерены вывести связь 5G за пределы Земли и наделить смартфоны спутниковой связью
|Таинственный военный беспилотник NASA побил свой рекорд нахождения в космосе. Boeing X-37B находится на орбите уже более 780 дней