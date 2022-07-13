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Mercedes-Benz намерена продать российский бизнес
16:46 13.07.2022 |
Компания Mercedes-Benz намерена продавать представительство «Мерседес-Бенц Рус». В сделку войдёт недвижимость, право на дистрибуцию, склады и прочее. Покупателем может выступить один из дилеров Mercedes-Benz. СМИ говорят о четырёх вариантах: «Панавто», «Автодом», «Авилон» или «Мейджор». Пока неясно, будут ли торги открытыми или закрытыми.
«Конкретных решений пока нет. Просим отнестись с понимаем к тому, что мы не даём комментариев относительно планов на будущее и стратегических решений», - заявили в «Мерседес-Бенц Рус».
При этом пока остаётся много вопросов. Неясно, как будут осуществляться поставки автомобилей, ведь если Daimler AG будет выполнять санкционные требования, то импортёру неоткуда будет брать машины. А если использовать обходные схемы, они рано или поздно вскроются. Как заявил главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков, Mercedes-Benz всегда славился тем, что отслеживал судьбу всех своих машин. В условиях санкций компания вряд ли будет продавать машины легально. Ранее уже сообщалось, по какой схеме может работать компания в таких условиях.
Кадаков также порассуждал об объёмах поставок. Если в прошлом году было продано 43 тысячи машин, то теперь объёмы явно будут меньше, а цены на них вырастут. Наконец, неизвестна судьба завода в Есипово, поскольку без прямого участия Daimler AG собирать там автомобили Mercedes-Benz невозможно. В целом, по мнению Кадакова, шансов на то, что немецкий автопроизводитель передумает, почти нет.
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