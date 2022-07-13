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Джильберт Честертон
Банки, работающие в РФ на гособоронзаказ, будут засекречены
16:41 13.07.2022 |
В Госдуме хотят скрыть информацию о российских банках, спонсирующих военную промышленность. Поправки в соответствующий закон призваны защитить их от возможных санкций в связи с войной в Украине.
В Госдуму в среду, 13 июля, внесен законопроект о прекращении публикации перечня банков, сопровождающих контракты государственного оборонного заказа. Уполномоченные банки выдают кредиты оборонным предприятиям. Впоследствии их компенсирует правительство России.
В декабре 2017 года Госдума уже приняла поправки в закон "О государственном оборонном заказе". Они позволили Банку России не размещать ежемесячно список уполномоченных банков на своем официальном сайте. Однако норма о публикации списка таких банков оставалась в силе. Теперь ее предлагается отменить.
Таким образом депутаты хотят обезопасить банки от возможных новых санкций в связи с войной в Украине. Ранее, после вторжения России в Украину, 6 банков из списка ЦБ отключили от системы SWIFT.
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