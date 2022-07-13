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АНАЛІТИКА

Банки, работающие в РФ на гособоронзаказ, будут засекречены

 

В Госдуме хотят скрыть информацию о российских банках, спонсирующих военную промышленность. Поправки в соответствующий закон призваны защитить их от возможных санкций в связи с войной в Украине.

В Госдуму в среду, 13 июля, внесен законопроект о прекращении публикации перечня банков, сопровождающих контракты государственного оборонного заказа. Уполномоченные банки выдают кредиты оборонным предприятиям. Впоследствии их компенсирует правительство России.

В декабре 2017 года Госдума уже приняла поправки в закон "О государственном оборонном заказе". Они позволили Банку России не размещать ежемесячно список уполномоченных банков на своем официальном сайте. Однако норма о публикации списка таких банков оставалась в силе. Теперь ее предлагается отменить.

Таким образом депутаты хотят обезопасить банки от возможных новых санкций в связи с войной в Украине. Ранее, после вторжения России в Украину, 6 банков из списка ЦБ отключили от системы SWIFT.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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