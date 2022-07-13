В Европарламенте призывают не давать деньги Венгрии для выполнения решений Суда ЕС и ЕСПЧ

Комитет гражданских свобод Европарламента одобрил проект отчета, в котором отмечается, что европейские ценности находятся под системной угрозой в Венгрии.

Об этом говорится в сообщении Европарламента, сообщает "Европейская правда".

В проекте евродепутаты подробно выражают свою обеспокоенность по поводу функционирования конституционной и избирательной системы Венгрии, независимость судебной власти, коррупции, свободы слова и вероисповедания, права на равное отношение, включая права ЛГБТИК.

"Комитет гражданских свобод осуждает умышленные и систематические усилия правительства Венгрии подорвать европейские ценности, ситуация значительно ухудшилась после того, как парламент запустил процедуру статьи 7 в 2018 году. Отсутствие решительных действий ЕС привело к содействию возникновению гибридного режима избирательной автократии", - отметили в пресс-службе.

Они сожалеют о неспособности Совета ЕС достичь значительного прогресса в противодействии демократическому откату и отмечают, что законодательство не требует единодушия для определения явного риска серьезного нарушения ценностей ЕС, ни для предоставления конкретных рекомендаций и сроков.

Отчет предупреждает, что любая дальнейшая задержка в действиях в соответствии с правилами защиты ценностей ЕС в Венгрии будет означать нарушение принципа верховенства права самим Советом.

Депутаты Европарламента призывают Комиссию в полной мере использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты и, в частности, бюджетные условия.

Они также призывают Комиссию воздержаться от утверждения венгерского плана восстановления до тех пор, пока Венгрия полностью не выполнит все соответствующие рекомендации и не выполнит все соответствующие решения Суда ЕС и Европейского суда по правам человека.

Проект доклада планируется обсудить и голосовать на следующем пленарном заседании Европарламента 12-15 сентября в Страсбурге.

Напомним, около тысячи демонстрантов во вторник заблокировали мост в центре Будапешта, выступая против повышения налоговой ставки для сотен тысяч малых предприятий.





