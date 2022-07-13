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90-ые приближаются. Российское правительство готово вернуть бартер вместо долларов
15:27 13.07.2022 |
Минфин Российской Федерации не возражает против бартера вместо расчетов в валютах недружественных стран.
Об этом рассказал в интервью "Ведомостям" министр финансов РФ Антон Силуанов.
По его словам, в правительстве видят риски притока выручки в долларах и евро и принимают меры для того, чтобы их минимизировать. Главный инструмент - переводить на рубли платежи во внешней торговле по максимально широкому контуру товаров, уточнил Силуанов.
Но, по его словам, есть и альтернативные варианты расчетов.
"Очевидно, что расчеты в евро или в долларах для нас неприемлемы. Остаются рубли или валюта, которой мы доверяем, или импорт, который для нас интересен", - заявил Силуанов.
"Мы не планируем переходить на бартер, но, если наши компании будут договариваться о товарообменных операциях через учет в национальной валюте, мы не будем этому препятствовать", - сказал министр.
Для упрощения бартера возможна организация централизованного клиринга, добавил Силуанов.
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