Канада сделала исключение из санкций не для одной турбины Северного потока, а для шести

Решение Канады отдать после ремонта газовую турбину Северного потока оказалось гораздо шире, чем сообщалось ранее. По данным местного издания The Globe and Mail, исключение из санкций для немецкой компании Siemens Energy будет действовать еще два года. За это время в Канаду можно будет отвезти на обслуживание и вывезти обратно до шести турбин.

По словам одного из источников издания, договоренность с Siemens разрешают канадскому правительству в любое время отозвать разрешение на ослабление санкций.

"График технического обслуживания перезапускается на ограниченный промежуток времени. Однако госпожа министр может отозвать разрешение в любое время", - подтвердил спикер главы МИД Канады Мелани Жоли Адриен Бланшар.

Турбины будут пересылаться по транзиту через Германию, что формально дает Канаде возможность говорить, что она не нарушает собственные санкции.

Всемирный конгресс украинцев подал в суд в Канаде, чтобы отменить это решение правительства.





