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Россия отказывается вернуть 400 лизинговых самолетов – медиа
14:19 13.07.2022 |
Российские компании отказываются вернуть более четырехсот пассажирских самолетов, взятых в лизинг у иностранных компаний и законные владельцы воздушных судов сомневаются в том, что им удастся возвратить их.
Об этом пишет Washington Post.
Согласно данным, из 515 самолетов, находившихся в лизинге в момент объявления санкций против России за ее вторжение в Украину, лизингодатели смогли вернуть лишь около 80 самолетов.
По словам собеседников газеты, владельцы пришли к выводу, что им не удастся вернуть подавляющее число лайнеров, находящихся сейчас в России.
Сумма страховых претензий, предъявленных страховым компаниям, уже достигла 10 миллиардов долларов.
Проблемы возникли не только с возвращением самолетов, но и с возвращением авиационных двигателей, которые также сдавались в аренду российским компаниям.
Газета рассказывает о попытке принудительного возвращения самолета Аэрофлота, задержанного в Шри Ланке по требованию ирландской лизинговой компании AerCap, закончившейся неудачей после того, как Москва пригрозила властям страны прекращением поставок нефти и серьезными дипломатическими осложнениями. Простоявший несколько дней в аэропорту Коломбо, Airbus 330-300 получил разрешение на вылет в Москву и сейчас совершает рейсы в Киргизию.
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