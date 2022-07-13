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Послы ЕС начнут обсуждать седьмой пакет санкций против России
13:07 13.07.2022 |
Послы государств Европейского Союза завтра, 14 июля обсудят новый, уже седьмой пакет санкций против России. Согласовать его могут уже на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.
"Консультации между послами ЕС по поводу новых санкций ЕС против России начнутся завтра. По оптимистическому сценарию, ограничения должны быть утверждены на следующей неделе", - написал журналист.
Санкции против России
Напомним, в начале июня стало известно, что в Евросоюзе начали подготовку к седьмому пакету санкций против России.
Сообщалось, что ЕС может ввести запрет на экспорт российского золота и закрыть лазейки для обхода предыдущих санкций. В то же время в очередной пакет могут не попасть газовое эмбарго и санкции против ядерной энергетики России.
Впрочем, в Офисе президента отметили, что новые ограничения ЕС могут затронуть банковский сектор и российский газ.
При этом Европейский союз хочет согласовать седьмой пакет санкций против России до начала летних каникул, то есть до конца июля.
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