Послы ЕС начнут обсуждать седьмой пакет санкций против России

Послы государств Европейского Союза завтра, 14 июля обсудят новый, уже седьмой пакет санкций против России. Согласовать его могут уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Консультации между послами ЕС по поводу новых санкций ЕС против России начнутся завтра. По оптимистическому сценарию, ограничения должны быть утверждены на следующей неделе", - написал журналист.

Санкции против России

Напомним, в начале июня стало известно, что в Евросоюзе начали подготовку к седьмому пакету санкций против России.

Сообщалось, что ЕС может ввести запрет на экспорт российского золота и закрыть лазейки для обхода предыдущих санкций. В то же время в очередной пакет могут не попасть газовое эмбарго и санкции против ядерной энергетики России.

Впрочем, в Офисе президента отметили, что новые ограничения ЕС могут затронуть банковский сектор и российский газ.

При этом Европейский союз хочет согласовать седьмой пакет санкций против России до начала летних каникул, то есть до конца июля.