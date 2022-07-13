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В Иране отрицают обвинения в продаже России военной техники
13:00 13.07.2022 |
Иран заявил, что не продавал России военную технику с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Тегеран заверил в том, что выступает против дальнейшей эскалации боевых действий.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Ирана.
Министерство иностранных дел Ирана отрицает информацию о том, что страна продавала России военную технику, в том же числе беспилотники.
Комментируя заявление советника США по национальной безопасности Джейка Салливана, представитель МИД Ирана Нассер Канаани отметил, что сотрудничество между Ираном и РФ "началось еще до начала войны" против Украины.
"И в последнее время на этот счет не произошло никаких конкретных событий", - добавил Канаани.
Также представитель МИД отметил, что позиция Ирана относительно войны на территории Украины, является "ясной и неоднократно заявлялась официально".
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