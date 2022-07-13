Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Германия полностью перестанет покупать российский уголь 1 августа, а нефть – 31 декабря

 

Германия полностью прекратит закупать российские угли 1 августа и российскую нефть 31 декабря.

Об этом заявил заместитель министра финансов Йорг Кукис, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам Кукиса, ключевой задачей на будущее будет восполнение огромного пробела, который останется, когда Европейский Союз откажется от 158 миллиардов кубометров газа в год, поставляемых Россией.

"Через несколько недель мы перестанем использовать российский уголь", - сказал он на Сиднейском энергетическом форуме, организованном совместно правительством Австралии и Международным энергетическим агентством.

По его словам, ранее Россия поставляла в Германию 40% угля и 40% нефти.

"Всем, кто знаком с историей нефтепровода "Дружба", который уже был инструментом советской империи над Восточной Европой, избавиться от этой зависимости - дело не тривиальное, но это то, чего мы достигнем через несколько месяцев", - заявил Кукис.

Германия быстро развивает терминалы для импорта сжиженного природного газа, чтобы помочь восполнить пробел в поставках газа, но замминистра подчеркнул, что хотя Соединенные Штаты и Катар вместе могут поставить около 30 млрд кубометров газа в форме LNG в Европу, и это все еще оставляет огромный пробел. .

Ранее в июле глава Еврокомиссии предупредила об опасности полной остановки поставок российского газа в ЕС.

На российском газопроводе "Северный поток-1" начались плановые работы на 10 дней, в связи с чем поставки газа в Германию из-за него полностью остановились.

Глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что Россия зимой полностью перекроет поставки газа.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,3675
  0,1434
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6742  0,16 0,45 37,7506  0,32 0,85
EUR 36,7480  0,20 0,55 37,9374  0,30 0,78

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес