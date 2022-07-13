Германия полностью перестанет покупать российский уголь 1 августа, а нефть – 31 декабря

Германия полностью прекратит закупать российские угли 1 августа и российскую нефть 31 декабря.

Об этом заявил заместитель министра финансов Йорг Кукис, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам Кукиса, ключевой задачей на будущее будет восполнение огромного пробела, который останется, когда Европейский Союз откажется от 158 миллиардов кубометров газа в год, поставляемых Россией.

"Через несколько недель мы перестанем использовать российский уголь", - сказал он на Сиднейском энергетическом форуме, организованном совместно правительством Австралии и Международным энергетическим агентством.

По его словам, ранее Россия поставляла в Германию 40% угля и 40% нефти.

"Всем, кто знаком с историей нефтепровода "Дружба", который уже был инструментом советской империи над Восточной Европой, избавиться от этой зависимости - дело не тривиальное, но это то, чего мы достигнем через несколько месяцев", - заявил Кукис.

Германия быстро развивает терминалы для импорта сжиженного природного газа, чтобы помочь восполнить пробел в поставках газа, но замминистра подчеркнул, что хотя Соединенные Штаты и Катар вместе могут поставить около 30 млрд кубометров газа в форме LNG в Европу, и это все еще оставляет огромный пробел. .

Ранее в июле глава Еврокомиссии предупредила об опасности полной остановки поставок российского газа в ЕС.

На российском газопроводе "Северный поток-1" начались плановые работы на 10 дней, в связи с чем поставки газа в Германию из-за него полностью остановились.

Глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что Россия зимой полностью перекроет поставки газа.