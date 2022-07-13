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Зачем Байден отправляется на Ближний Восток

 

За несколько дней до визита президента США Джо Байдена в Израиль, который начинается в среду, 13 июля, американские и израильские флаги уже украшают улицы Западного Иерусалима. В течение двух дней Байден проведет переговоры с лидерами страны, посетит мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме и церемонию открытия Маккабиады - еврейских Олимпийских игр.

Кроме того, он должен принять участие в онлайн-саммите лидеров недавно сформированной группы I2U2 - Израиля, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов и США. Затем американский президент отправится на оккупированный Западный берег реки Иордан, чтобы встретиться с лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом, а днем в пятницу, 15 июля, вылетит в Саудовскую Аравию. О целях турне - DW.

Главная проблема - ядерная программа Ирана

Всего две недели назад Нафтали Беннет, пригласивший Байдена в Израиль, ушел с поста премьер-министра страны после того, как его коалиционное правительство рухнуло. Новые выборы назначены на 1 ноября. А пока президента США, который часто напоминает о своей давней дружбе с Израилем, будет приветствовать Яир Лапид, премьер-министр нынешнего переходного правительства.

Обеспокоенность по поводу ядерной программы Ирана в последние годы способствовала дипломатическому сближению между Израилем и некоторыми преимущественно суннитскими монархиями Персидского залива. "США не могут позволить себе уйти из региона, - уверена Ксения Светлова, политолог и бывший депутат кнессета. - Мы движемся к какому-то переломному моменту в отношениях с Ираном, и американским союзникам в регионе приходится иметь дело с этой растущей угрозой. Им нужно знать, что у них есть сильная Америка, которая уверена в себе и не позволит создать здесь вакуум, который будет заполнен другими державами".

В ходе визита Байдена будут рассмотрены как проблемы, так и возможности, а обсуждение последних будет сосредоточено, в первую очередь, на проблеме Ирана, заявил премьер-министр Лапид 10 июля на заседании израильского правительства.

Короткая остановка в Восточном Иерусалиме и Вифлееме

После переговоров с израильским руководством Джо Байден посетит палестинскую больницу в Восточном Иерусалиме, а также встретится с главой Палестинской национальной автономии (ПНА) Махмудом Аббасом в Вифлееме в пятницу утром. Чтобы добраться туда, Джо Байдену - независимо от того, воспользуется он автокортежем или вертолетом - придется покинуть территорию Иерусалима, огороженную бетонной стеной, которую построил Израиль.

Как палестинцы, так и Вашингтон стремятся перезагрузить двусторонние отношения, которые заметно ухудшились при администрации Дональда Трампа. Нарушив одно из табу внешней политики США, Трамп перенес американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим и признал притязания Израиля на весь этот город. Республиканская администрация также закрыла консульство США в Иерусалиме, которое занималось делами Палестины, и прекратила почти всю финансовую помощь палестинцам. Представители ПНА в этой связи указывают, что вопрос об открытии консульства, которое пообещала администрация Байдена и отвергает Израиль, остается серьезной проблемой.

В прошлом президент Байден призывал израильские власти прекратить строительство поселений на оккупированных территориях и признать необходимость работать над решением, которое предусматривает сосуществование в регионе двух государств - еврейского и палестинского. Однако, несмотря на то, что в ходе визита могут быть сделаны некоторые жесты со стороны США в отношении ПНА, которой Вашингтон возобновил оказывать финансовую помощь, серьезного толчка к дальнейшему сближению по этому вопросу, похоже, не предвидится.

Расследование гибели журналистки Абу Акле

Переговоры с палестинцами будут, вероятно, омрачены недовольством тем, как США до сих пор вели себя в вопросе расследования убийства известной американо-палестинской журналистки Ширин Абу Акле. Она была убит 11 мая в Дженине на оккупированном Западном берегу во время репортажа о рейде израильских военных.

В обнародованном на прошлой неделе отчете Госдепартамента США говорилось, что хотя Абу Акле, вероятно, и была убита выстрелом с позиций израильских военных, это случилось "непреднамеренно" и из-за "трагических обстоятельств". В отчете также сказано, что пуля была слишком сильно повреждена, чтобы сделать однозначный вывод.

Семья Абу Акле опубликовала открытое письмо Байдену, в котором выразила свое разочарование расследованием и призвала президента помочь найти ответственного в убийстве журналистки, а также встретиться с ее родственниками во время его визита в регион.

Визит в Саудовскую Аравию

Запланированная далее поездка Джо Байдена в Саудовскую Аравию станет знаменательным сдвигом в его политике в отношении королевства. В ходе президентской кампании Байден заявлял, что из-за нарушений ею прав человека к Саудовской Аравии следует относиться как к стране-изгою. Особенно резко он критиковал наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, на которого возлагалась ответственность за убийство в 2018 году колумниста The Washington Post, подданного Саудовской Аравии Джамаля Хашогги.

Ожидается, что сейчас президент США смягчит свою позицию. Кроме того, в Джидде он поучаствует в саммите Совета сотрудничества стран Персидского залива, куда, помимо Саудовской Аравии, входят Кувейт, Катар, Оман, ОАЭ, Бахрейн, Египет, Иордания и Ирак. На саммите, помимо вопросов безопасности, речь пойдет о выработке общих целей в сфере энергетики, а также о продовольственной безопасности и войне в Украине.

Ряд наблюдателей надеются, что нынешний визит приведет к некоторому сближению между США и королевством. Перспектива же нормализации отношений между ним и Израилем многим все еще кажется преждевременной. "Хорошая новость заключается в том, что, в отличие от прошлого, Саудовская Аравия - ключевое государство на Ближнем Востоке - больше не ведет враждебной политики против Израиля, - поясняет генерал-майор Амос Гилид, исполнительный директор Института политики и стратегии в Герцлии. - В целом мы живем в лучший период. Я называю его "золотой эрой" в наших отношениях с арабскими странами".

Возникнет ли "региональный оборонительный альянс"?

Такое восприятие связано с соглашениями (так называемые "соглашения Авраама". - Ред.), которые Израиль подписал с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Суданом и Марокко в 2020 году при администрации Трампа. Более того, взаимодействие в области безопасности еще больше расширилось после того, как Пентагон перевел Израиль из Европейского центрального командования США в Центральное командование (CENTCOM) в 2021 году. Этот переход привел к сотрудничеству вооруженных сил Израиля - прямо или косвенно - с другими арабскими странами, включая Саудовскую Аравию и прочие государства, которые еще не признали Израиль.

Накануне визита Байдена в многочисленных сообщениях израильских СМИ предлагалось создать "систему раннего предупреждения" или "региональный оборонный альянс", чтобы еще сильнее интегрировать Израиль в регион. "Одна из целей (визита Байдена. - Ред.) - укрепить необъявленный неофициальный альянс против основных угроз, главная из которых - Иран", - считает генерал Гилид.

Кроме того, в публикациях масс-медиа говорилось, что Саудовская Аравия может согласиться на дальнейшее открытие своего воздушного пространства для израильских коммерческих авиарейсов. Это значительно сократило бы длительность полетов из Израиля в Индию и другие страны Азию.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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