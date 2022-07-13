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АНАЛІТИКА

Хакеры пытались шпионить за Лагард через номер мобильного Меркель

 

Злоумышленники пытались взломать аккаунт главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в мессенджере WhatsApp, используя предположительно подлинный номер мобильного телефона экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel). Об этом сообщило во вторник, 12 июля, немецкое деловое онлайн-издание Business Insider со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Позже немецкий новостной телеканал n-tv подтвердил информацию о кибератаке на Лагард со ссылкой на пресс-секретаря главы ЕЦБ.

По сведениям издания Business Insider, Лагард была не единственной мишенью хакеров, устроивших охоту на целый ряд представителей политических и экономических кругов с использованием украденных личных данных высокопоставленных немецких политиков.

Расследование хакерских атак на немецких политиков

Как пишет Business Insider, Кристин Лагард, которую связывает личная дружба с Ангелой Меркель, получила SMS-сообщение якобы с номера экс-канцлера ФРГ с предложением продолжить общение через WhatsApp. Обман раскрылся, когда глава ЕЦБ перезвонила Меркель, чтобы уточнить, действительно ли она была автором сообщения. Указывается, что целью хакеров был код идентификации, с помощью которого они могли бы получить доступ к аккаунту Лагард в мессенджере.

Как злоумышленники узнали номер бывшей главы правительства Германии, пока не ясно. Полиция начала в этой связи расследование, в котором принимают участие Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) и Федеральное управление информационной безопасности (BSI).

По сведениям n-tv, оба ведомства разослали депутатам бундестага совместное предупреждение с описанием методики хакеров, но без указания имен.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

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