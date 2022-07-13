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Испания введет временные налоги на банки и энергокомпании для борьбы с инфляцией
10:01 13.07.2022 |
Премьер-министр Испании Педро Санчес во вторник объявил о введении "чрезвычайных и временных" налогов для банков и энергетических компаний на фоне роста цен и стоимости коммунальных услуг.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press.
Новые налоги будут касаться банков и крупных предприятий, производящих электричество, газ и нефть с оборотом более миллиарда евро в год. Предполагается, что законы по закреплению налогов вступят в силу с 2023 года.
Планируется, что налог для энергокомпаний будет действовать два года и принесет в бюджет до четырех миллиардов евро, а налог на банки - еще три миллиарда долларов за это же время.
Кроме того, правительство Испании с сентября по декабрь сделает бесплатными проездные на пригородные поезда и введет скидки для проездных для городского транспорта, а учащимся от 16 лет - выплатит по 100 евро.
Экономика Испании понесла потери из-за войны в Украине, роста инфляции и цен на энергоресурсы, а также высокого уровня безработицы. В прошлом месяце испанское правительство выделило более девяти миллиардов евро на социальную помощь.
Как сообщалось, инфляция в Испании выросла на 1,5% в июне и закрылась на уровне 10,2% в годовом исчислении, что является самым высоким уровнем с 1985 года.
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