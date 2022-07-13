Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Испания введет временные налоги на банки и энергокомпании для борьбы с инфляцией

 

Премьер-министр Испании Педро Санчес во вторник объявил о введении "чрезвычайных и временных" налогов для банков и энергетических компаний на фоне роста цен и стоимости коммунальных услуг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press.

Новые налоги будут касаться банков и крупных предприятий, производящих электричество, газ и нефть с оборотом более миллиарда евро в год. Предполагается, что законы по закреплению налогов вступят в силу с 2023 года.

Планируется, что налог для энергокомпаний будет действовать два года и принесет в бюджет до четырех миллиардов евро, а налог на банки - еще три миллиарда долларов за это же время.

Кроме того, правительство Испании с сентября по декабрь сделает бесплатными проездные на пригородные поезда и введет скидки для проездных для городского транспорта, а учащимся от 16 лет - выплатит по 100 евро.

Экономика Испании понесла потери из-за войны в Украине, роста инфляции и цен на энергоресурсы, а также высокого уровня безработицы. В прошлом месяце испанское правительство выделило более девяти миллиардов евро на социальную помощь.

Как сообщалось, инфляция в Испании выросла на 1,5% в июне и закрылась на уровне 10,2% в годовом исчислении, что является самым высоким уровнем с 1985 года.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,3675
  0,1434
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6742  0,16 0,45 37,7506  0,32 0,85
EUR 36,7480  0,20 0,55 37,9374  0,30 0,78

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес