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Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса покинул страну на фоне массовых протестов в связи с экономическим кризисом
09:22 13.07.2022 |
Как сообщают информагентства, президент в сопровождении супруги и охраны сел в военный самолет Ан-32 и отправился на Мальдивы.
Местонахождение президента было неизвестно с субботы, после того как толпа протестующих ворвалась в его дворец.
Как сообщили источники Би-би-си, брат президента, бывший министр финансов Базил Раджапакса, также уехал из страны.
Протестующие требовали отставки президента и премьер-министра Ранила Викрамасингхе.
Во вторник он подтвердил, что получил от президента прошение об отставке. Нового президента парламент страны планирует выбрать 20 июля.
Отставка президента может обернуться вакуумом власти в стране, которая нуждается в функционирующем правительстве, чтобы справиться с финансовым кризисом.
Местные политики говорят о формировании нового правительства национального единства, но пока нет никаких признаков того, что они близки к согласию. Также непонятно, примет ли общество их договоренности.
Согласно конституции, именно премьер-министр должен исполнять обязанности президента, если последний уходит в отставку. Премьер-министр считается заместителем президента в парламенте.
Однако Ранил Викрамасингхе также является непопулярным политиком. В субботу протестующие подожгли его частную резиденцию. Он заявил, что уйдет в отставку, чтобы освободить место для правительства единства, но не назвал конкретную дату.
Эксперты называют в качестве наиболее вероятного кандидата на пост временного президента спикера парламента Шри-Ланки, однако он является соратником Раджапаксы и также непопулярен в народе.
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