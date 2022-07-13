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АНАЛІТИКА

Lego решил полностью уйти из России

 

Датский производитель конструкторов Lego прекращает коммерческую деятельность в России и разрывает отношения с компанией, управляющей его российскими магазинами.

Об этом сообщает издание Inc.

Информацию подтвердил гендиректор подразделения Lego в России.

В России работал 81 магазин Lego под управлением компании Inventive Retail Group, которая также руководила фирменными магазинами Apple, Samsung и Nike - бренды тоже прекратили или ограничили свою деятельность в России.

После начала большой войны в Украине компания Lego приостановила ввоз продукции в Россию "из-за санкций и непредсказуемых условий, в которых приходится работать".

В начале июня из-за отсутствия поставок закрылись несколько фирменных магазинов Lego в России.

11 июля Минпромторг добавил Lego в перечень для параллельного импорта товаров. По словам экспертов, "серые" наборы Lego теоретически можно будет продавать в тех же торговых точках, но название магазинов придётся изменить.
За матеріалами: Экономическая правда
Ключові теги: Росія
 

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