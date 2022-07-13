Литва не пустила на свою территорию 34 российских грузовика

После того, как в воскресенье вступил в силу запрет на транзит новых видов российских товаров в Калининград, Литва за сутки не пропустила 34 грузовика.

Об этом сообщила во вторник Литовская таможня, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BNS.

Часть грузовиков везла груз через Беларусь в Калининград, другие пытались въехать в Литву из Калининграда, рассказала представитель Таможенного департамента Лина Лауринайтете-Григене.

По ее словам, предпринимались попытки ввоза автозапчастей, древесины, мебели, алкогольных напитков и других товаров.

"Развернутые и возвращенные на российскую и белорусскую сторону грузовики перевозили автозапчасти, лес и изделия из дерева, мебель, смазочные материалы, стекло, крепкие алкогольные напитки", - говорится в сообщении таможни.

С воскресенья после окончания переходного периода пятого пакета санкций ЕС против России через Литву запрещается перевозить цемент, спирт, дерево, стекло, алюминий, изделия из бумаги, гипс и другие товары российского происхождения.

Ранее Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область из-за санкций ЕС.

По данным СМИ, ЕС хотел вывести транзит из-под действия санкций, чтобы не раздражать Россию. В то же время, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что никаких уступок России в этом вопросе быть не должно.