Фінансові новини
- |
- 13.07.22
- |
- 01:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Литва не пустила на свою территорию 34 российских грузовика
22:35 12.07.2022 |
После того, как в воскресенье вступил в силу запрет на транзит новых видов российских товаров в Калининград, Литва за сутки не пропустила 34 грузовика.
Об этом сообщила во вторник Литовская таможня, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BNS.
Часть грузовиков везла груз через Беларусь в Калининград, другие пытались въехать в Литву из Калининграда, рассказала представитель Таможенного департамента Лина Лауринайтете-Григене.
По ее словам, предпринимались попытки ввоза автозапчастей, древесины, мебели, алкогольных напитков и других товаров.
"Развернутые и возвращенные на российскую и белорусскую сторону грузовики перевозили автозапчасти, лес и изделия из дерева, мебель, смазочные материалы, стекло, крепкие алкогольные напитки", - говорится в сообщении таможни.
С воскресенья после окончания переходного периода пятого пакета санкций ЕС против России через Литву запрещается перевозить цемент, спирт, дерево, стекло, алюминий, изделия из бумаги, гипс и другие товары российского происхождения.
Ранее Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область из-за санкций ЕС.
По данным СМИ, ЕС хотел вывести транзит из-под действия санкций, чтобы не раздражать Россию. В то же время, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что никаких уступок России в этом вопросе быть не должно.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии предоставить 1 млрд евро первого транша нового макрофина для Украины
|Международный арбитраж признал свою юрисдикцию в споре по инциденту в Керченском проливе
|Спартц указывает на Ермака как на причину, почему в Украине не решаются важные проблемы
|Послы G7: назначение руководителя САП критически важно
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Литва не пустила на свою территорию 34 российских грузовика
|Украина присоединится к программе технологического сотрудничества вооруженных сил НАТО
|Сербия начнет сокращать импорт газа из России в 2023 году
|Швеция перечислила 577,7 миллиона шведских крон в поддержку ВСУ
|Украина получит €200 млн беспроцентного кредита от Италии
|Пентагон заявил о ликвидации главаря «Исламского государства»
Бізнес
|Экс-главе «Формулы-1» Берни Экклстоуну предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве
|Ericsson, Qualcomm и Thales намерены вывести связь 5G за пределы Земли и наделить смартфоны спутниковой связью
|Таинственный военный беспилотник NASA побил свой рекорд нахождения в космосе. Boeing X-37B находится на орбите уже более 780 дней
|Samsung выпускает 3-нм продукцию в сильно ограниченных количествах
|Илон Маск отказался от приобретения Twitter за $44 млрд. Twitter собирается судиться
|Netflix сделала пространственный звук доступным на любых устройствах
|SpaceX установила рекорд по повторному использованию первых ступеней Falcon 9