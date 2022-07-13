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АНАЛІТИКА

Пентагон заявил о ликвидации главаря «Исламского государства»

 

Пентагон официально заявил о ликвидации Махера аль-Агаля, одного из лидеров террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Еще один из руководителей ИГ серьезно ранен, его личность пока не установлена. США нанесли удар с беспилотника неподалеку от города Джиндарис на северо-западе Сирии. Как сообщается в заявлении, жертв среди мирного населения нет.

Аль-Агаль убит несколько месяцев спустя после гибели другого главаря ИГ - Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши, который взорвал себя во время рейда американского спецназа.

США хотят парализовать деятельность ИГ

"Исламское государство" контролировало значительную часть территории Сирии в 2014-2017 годах. Сейчас боевики ИГ вытеснены к турецкой границе и перешли к тактике партизанской войны. Командование вооруженных сил США рассчитывает, что ликвидация лидеров ИГ парализует террористическую деятельность организации.

Сейчас в Сирии находится около 900 американских военнослужащих. Администрация президента Байдена еще не давала четких временных рамок по нахождению контингента в Сирии.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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