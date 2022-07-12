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АНАЛІТИКА

Канада будет признавать дипломы украинских моряков

 

Государственная служба морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины и Департамент транспорта Канады заключили меморандум о взаимном признании дипломов и свидетельств специалистов моряков.

Об этом говорится в сообщении Администрации судоходства.

Как отмечается, меморандум урегулирует вопросы направлений и форм сотрудничества между Украиной и Канадой в сфере морского транспорта и образования.

"Правилом 1/10 Манильских поправок к Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (ПДНВ) установлено, что Администрация флага обеспечивает признание дипломов/свидетельств специалиста моряков путем их подтверждения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что срок действия линий заграничного плавания для украинских моряков продлен до конца военного положения.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Канада
 

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