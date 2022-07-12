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ЕС заморозил российские активы на сумму 13,8 млрд евро
15:06 12.07.2022 |
Европейский Союз заморозил российские активы на сумму 13,8 млрд евро с момента вторжения России в Украину 24 февраля.
Об этом заявил еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.
По словам Рейндерса, более 12 млрд евро заморожено только в пяти государствах-членах.
"Мы должны продолжать убеждать другие государства-члены делать то же самое. Я надеюсь, что в ближайшие недели мы увидим активизацию этих процессов во всех государствах-членах", - сказал Рейндерс.
Он отказался раскрыть названия пяти стран ЕС, которые заморозили больше всего активов.
В Германии министр финансов Кристиан Линднер в середине июня оценил замороженную в этой стране сумму в 4,48 миллиарда евро. Бельгия заморозила в апреле прошлого года российские активы на 2,7 млрд евро, сообщил министр финансов Винсент Ван Петегем.
В конце июня сообщалось, что Международная рабочая группа по вопросам российских элит, представителей и олигархов с начала действия в марте помогла выявить и заморозить российские активы на сумму более 30 миллиардов долларов.
Италия и Ирландия заморозили активы на сумму 1,7 млрд евро каждая.
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